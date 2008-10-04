اصفهان محل مناسبی برای برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان است

سیدفرهاد عریضی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: اصفهان با داشتن تجربه برگزاری جشنواره فیلم کودک و چند دوره برگزاری جشنواره تئاتر کودک از ظرفیتهای لازم جهت پذیرش جشنواره تئاتر کودک و نوجوان برخوردار است و امسال نیز برای نخستین بار جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در اصفهان دارای بخش بین المللی است.

وی ادامه داد: پیش از اصفهان استانهای دیگری نیز پذیرای این جشنواره بوده اما سرانجام این جشنواره در اصفهان بین المللی شد و تلاش و اهتمام مسئولین استانی بر این است تا این جشنواره همه ساله در اصفهان با شکوه تر از سال گذشته برگزار شود و از لحاظ کمی و کیفی نیز رشد و ارتقاء یابد.

عریضی استقبال مردم اصفهان از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان را در سال گذشته در این استان بی نظیر خواند و گفت: این موضوع تا جایی در خور توجه است که حتی سال گذشته یک گروه آلمانی حاضر در جشنواره از استقبال و توجه کودکان و بزرگسالان ایرانی به تئاتر کودک قدردانی کرد.

پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 16 مهرماه سال جاری در اصفهان آغاز به کار خواهد کرد و تا تاریخ 20 مهر ماه همه روزه پذیرای علاقه مندان است.