انحلال مجلس شوراي ملي :

در چنين روزي در سال 1340 ه ش دكتر اميني ، در خواست انحلال مجلس را صادر كرد . او پس از اندي از زمان آغاز نخست وزيري خود دست به چنين اقدامي زد . محمد رضا پهلوي شاه مخلوع ايران در خواست وي را سريعا پاسخ گفت و مجلس را منحل نمود وپس از آن دستور انتخابات زودهنگام را صادر كرد .



در گذشت آيت الله سعيدي :

در چنين روزي در سال 1375 ه ش 1375هجري شمسي ، آيت الله محمد صادق سعيدي ازعلماي بر جسته جهان تشيع ديده از جهان فروبست . از ايشان آثار مبسوطي در حوزه علوم اسلامي به جاي مانده است .



در گذشت آيت الله سيد محمد طباطبايي عاملي :

در چنين روزي در سال 1009 ه ق فقيه بزرگوار آيت الله سيد محمد طباطبايي عاملي ديده از جهان فروبست . از ايشان كتاب مدارك الاحكام به جاي مانده است .



درگذشت دكتر ذبيح الله صفا :





درچنين روزي در سال1378هجري شمسي ، دكترذبيح الله صفا مورخ و اديب معاصر ديده از جهان فروبست . آغاز فعاليت ادبي او را مي توان از در همكاري با مجله ادبي مهر و سخن دانست . وي خود بعدها دست به انتشار روزنامه زد . استاد صفا در رشته ادبيات فارسي مشغول به تحصيل شد و در اين رشته تا در جه دكتري پيش رفت . وي دردانشگاه هامبورگ ودانشگاه تهران كرسي استادي ادبيات فارسي را داشت . از او آثاري چند در حوزه ادبيات به جاي مانده است كه از ميان آنها مي توان به اثر چند جلدي او با نام تاريخ ادبيات ايران اشاره كرد .



اعدام لاوازيه :

در چنين روزي در سال 1794 آنتوان لاوازيه شيميدان برجسته فرانسوي در بحبوحه انقلاب فرانسه به اعدام محكوم شد . او را پس از محاكمه در دادگاه انقلابي به اعدام با گيوتين محكوم كردند .



تولد پل گوگن :





درچنين روزي در سال1903 ميلادي پل گوگن نقاش برجسته فرانسوي ديده به جهان گشود . از او آثار بسياري با ديد و نگاه امپرسيونيست ها به جاي مانده است .



در گذشت جان استوارت ميل :

در چنين روزي در سال 1783 جان استوارت ميل فيلسوف بر جسته انگليس در گذشت .او در حوزه علم اقتصاد مطالعات فراواني كرده است كه از ميان آنها مي توان نگارش كتابي با نام علم اقتصاد و ثروت ملل اشاره كرد .



در گذشت گوستاو فلوبر :

در چنين روزي در سال 1880 گوستاو فلوبر يكي از برجسته ترين نويسندگان فرانسوي درگذشت . سالامبو ، مادام بواري ، تربيت احساساتي ، وسوسه سن آنتوان ، سن ژولين و مهمان نواز اشاره كرد . وي در سال 1821 ميلادي به دنيا آمد . مادام بواري را شاهكار او مي دانند كه تا به حال نيز آثار سينمايي بسياري از روي آن ساخته شده است .



روز جهاني هلال احمر و صليب سرخ :





همه ساله چنين روزي به عنوان روز جهاني صليب سرخ در كشور هاي مختلف جهان گرامي داشته مي شود . اين امر به اين دليل است كه در چنين روزي در سال1828ميلادي ژان هانري دونان مؤسس صليب سرخ جهاني درژنو به دنيا آمد . او براي نخستين بار در جهان بناي صليب سرخ جهاني را گذاشت و به همين دللي نيز جايزه صلح نوبل را از آن خود كرد .

جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران در سال 1301 خورشيدي در كشور تاسيس شد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بنا به تصويب شوراي انقلاب، اداره كليه مراكز درماني جمعيت به وزارت بهداري وقت منتقل شد و نام جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران تغيير يافت.در حال حاضر جمعيت درقالب پنج ركن اساسي شامل سازمان امداد ونجات ، سازمان داوطلبان، سازمان جوانان، سازمان تداركات پزشكي و معاونت درمان و توانبخشي، وظيفه انجام فعاليت هاي امداد رساني به آسيب ديدگان حوادث طبيعي و جنگ را برعهده دارد.



اعلام آتش بس در جنگ جهاني دوم :





در چنين روزي در سال 1945 ميلادي پس از چند سال جنگ خونين ميان دول مختلف ، ميان كشور هاي متخاصم اعلان آتش بس شد .

در چنين روزي در سال 1939 جنگ جهاني دوم آغاز شد . هيتلر پيشواي آلمان نازي در فوريه 1938 ميلادي با در ست گرفتن فرماندهي ارتش آلمان ، موقعيت خود را استحكام بخشيد و به تدريج مقامات حساس مهم دولت را به نازي هاي اطريشي واگذار كرد . بنابر نوشته هاي مورخين ، روز دوازدهم مارس همان سال قواي آلمان از مرز اطريش سرازير و روز بعد الحاق اطريش به آلمان اعلام شد . هيتلر پس از آن مصمم شد تا با ياري سه ميليون آلماني ساكن ايالت سودت آن كشور را نيز ضميمه آلمان سازد .اما همه چيز به اينجا ختم نشد . در ماه مارس سال 1939 هيتلر علنا به چكسلواكي حمله كرد و سر تاسر اين كشور را اشغال نمود . پس از اشغال اين دو كشور ، وي شروع به تهديد لهستان كرد . در اوت 1939 آلمان و اتحاد جماهير شوروي سابق قرار داد عدم تجاوز به يكديگر را امضا كردند . اما چند روز پس از آن يعني در روز نخست سپتامبر قواي آلماني ظرف چهار هفته لهستان را تصرف كردند . بهانه جنگ ظاهرا مقررات سنگين معاهده ورساي بود . پس از اين تجاوزات ، رسما جنگ جهاني دوم آغاز شد و لهستان ، بريتانيا و فرانسه مشتركا عليه آلمان اعلام جنگ دادند و در ماه ژوئيه نبر دهاي آلمان و انگليس آغاز شد . اين جنگ چهار سال ادامه يافت و كشور هاي مختلفي چون آمريكا ، ژاپن ، شوروي ، ايتاليا و.. در آن دخيل شدند . در روز 24 آوريل 1945 سرانجام ار تش آلمان تسليم شد و روز هشتم ماه مه 1945 جنگ در قاره اروپا پايان يافت . ار تش آمريكا براي تسليم نهايي ژاپن دو بمب اتمي بر فراز اين كشور رها كرد و سرانجام ژاپنيها در چهاردهم اوت سال 1945 تسليم بلا شرط شدند . در طول اين جنگ هفت و نيم ميليون سرباز روسي ، سه ميليون سرباز آلماني ، يك و نيم ميليون سرباز ژاپني ، چهارصد هزار سرباز انگليسي وسيصد هزارسرباز آمريكايي كشته شدند . كل كشته شدگان اين جنگ را حدود سي و نه ميليون رقم مي زنند .

