هزینه استفاده از کارت های هوشمند مخابرات 20 درصد کمتر از شبکه است

حسین مهمان نواز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: دسترسی به کارت های هوشمند آسان است و تاکنون به منظور تبلیغات برای استفاده از آنها، بنرها و تیزرهایی تهیه شده است همچنین از طریق رسانه های گروهی به وی‍ژه رادیو تبلیغ شده است.

وی افزود: تبلغات در این زمینه کافی نبوده به طوری که اکثر شهروندان نمی دانند این کارت ها باعث صرفه جویی آنان در هزینه می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: شهروندان در برخی موارد برای استفاده این کارت ها دچار مشکل شوند اما با توجیه شدن و استفاده مدوام از کارت های اعتباری IN علاوه بر کاهش هزینه ها، آسان تر از امکانات این کارت ها بهره مند خواهند شد.

مهمان نواز یادآور شد: سامانه 190 مخابرات نیز برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات امور مشترکین از جمله رفع خرابی ها، پیگیری خواسته های متقاضیان، اطلاع درباره شبکه هوشمند IN، ارتباط با بازرسی و حراست و بیان انتقادها و پیشنهادات در خدمت شهروندان است.

وی ادامه داد: شهروندان در صورتی که با هرگونه سئوال در خصوص استفاده از کارت های هوشمند مواجه شدند می توانند با سامانه 190 تماس گرفته و اطلاعات لازم را از اپراتورهای مربوطه دریافت کنند.

از کارتهای هوشمند جهت مکالمه داخلی، مکالمه بین شهری و مکالمه با تلفن همراه استفاده می شود.