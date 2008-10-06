پیست تارتان کرج باید بازسازی شود

محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پیست که در مجموعه ورزشی انقلاب قرار دارد دارای 400 متر طول و فضاهای جانبی برای ورزشکاران است که هم اکنون حدود 100 متر از این پیست خراب شده و نیاز به بازسازی دارد که متاسفانه به دلیل نبود اعتبارات در حال حاضر تعطیل است.

وی افزود: درصورت مرمت و بازسازی این پیست علاوه بر آموزش و تمرین ورزشکاران، زمینه برگزاری مسابقات کشوری و بین المللی نیز در آن فراهم می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: سال گذشته معاون رئیس جمهور و رئیس تربیت بدنی در سفر به کرج دستور بازسازی این پیست را صادر کرد اما تاکنون اقدام موثری در این خصوص انجام نشده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر در شهرستان کرج بیش از 800 دونده ساماندهی شده اند که 40 درصد آنان را بانوان تشکیل می دهند و این جمعیت فعال ورزشکار نیاز به امکانات مناسب و استاندار دارند.