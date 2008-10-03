35 هزار مددجو متقاضی دریافت خدمات از بهزیستی هستند

علی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این شمار فقط در حوزه این معاونت شناسایی شده و برای زیر پوشش قرار دادن آنها به اعتبار نیاز داریم.

وی اظهار داشت: سال جاری نیز حدود 35 هزار نفر در حوزه اجتماعی این سازمان جذب شده است و امیدواریم با اعتباراتی که جذب می کنیم بتوانیم مدجویان پشت نوبت را جذب کنیم.

شاکری، به بحث فرزند خواندگی اشاره کرد و ادامه داد: خانواده های زیادی برای فرزند خوادگی کودکان زیر پوشش بهزیستی در کشور وجود دارد اما متاسفانه فرزند مددجویی برای واگذاری به خانواده های متقاضی نداریم.

وی بیان داشت : اکنون بیشتر خانواده ها متقاضی هستند تا کودکان شیرخوار را به فرزند خواندگی بپذیرند.

وی یادآور شد: 650 هزار کودک و نوجوان تحت پوشش بهزیستی در کشور وجود دارد که از این شمار 10 هزار نفر درخانه های تحت پوشش بهزیستی نگهداری می شوند.