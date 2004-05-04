ضمانتهاي آمريكا به اسراييل با حل نهائي بحران خاورميانه تعارض دارد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از شبكه خبري العربيه،‌ نبيل شعث وزير امورخارجه فلسطين دركنفرانس مطبوعاتي مشترك با جك استراوهمتاي انگليسي خود درلندن گفت: براي پيشرفت در روند صلح خاورميانه به دوستان انگليسي خود اعتماد داريم.

وي گفت: شرطهاي اسراييل را براي عقب نشيني از نوار غزه رد كرده و معتقديم رفراندم حزب ليكود اسراييل مشكلات كابينه اين رژيم رابه نمايش گذاشت.

وي گفت: از آمريكا و كميته چهارجانبه خواهان نجات روند صلح خاورميانه هستيم.

جك استراو وزير امورخارجه انگليس نيز در اين كنفرانس خبري ضمن تاكيد بر استقبال كشورش از هر طرح محرك روند صلح خاورميانه، اظهار داشت: بازگشت آوارگان فلسطيني در مرحله نهايي قرار مي گيرد.

استراو همچنين آمادگي انگليس را براي كمك به فلسطيني ها در زمينه حل مشكلات امنيتي اعلام كرد.