کیومرث هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: وجود تجربه در تشکیلات کمیته ملی المپیک و به ویژه شناخت چگونگی تعامل با بخشهای مختلف دولت را باید جزو ویژگیهای لازم و ضروری برای اعضای جدید این کمیته قرار داد.
رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی با بیان اینکه پست ریاست کمیته ملی المپیک از حساسیت بالایی برخوردار است و باید با دقت هر چه بیشتر فرد صاحب این سمت انتخاب شود، تصریح کرد: رئیس جمهوری آذربایجان ریاست کمیته ملی المپیک این کشور را هم بر عهده دارد. در بسیاری از کشورهای دیگر معاونان رئیس جمهور یا برخی وزیران عهدهدار این سمت هستند. این نشان دهنده اهمیت و حساسیت بالای مسئولیت کمیته ملی المپیک برای ورزش هر کشور است.
وی افزود: رئیس کمیته ملی المپیک باید ارتباط قوی و همه جانبهای با بخشهای مختلف دولتی داشته باشد و از این ارتباط در جهت پیشبرد اهداف این کمیته استفاده کند. در انتخابات آینده این نکته باید مدنظر قرار داده شود.
معاون سازمان تربیت بدنی در مورد مجمع و هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک اظهارداشت: اعضای این بخشها نیز باید ضمن تفاهم کامل با یکدیگر اشراف کاملی بر حوزههای مختلف ورزشی داشته باشند تا مصوبات مجمع و هیئت اجرایی در ورزش کشور اجرا شود. بنابراین همدلی و همسو بودن اعضا برای تصویب یا رد یک موضوع حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه مجمع کمیته ملی المپیک متشکل از 68 نفراست، خاطرنشان کرد: 38 نفر این افراد نماینده فدارسیونها هستند. دراین میان 25 نفر به نمایندگی از فدراسیونهای المپیکی عضو مجمع می شوند و 13 نفر دیگر هم با وجود المپیکی نبودن، مورد تایید کمیته بین المللی المپیک هستند.
هاشمی تاکید کرد: نمایندگان فدراسیونها به نوعی مهمترین افراد حاضر در مجمع کمیته ملی المپیک هستند که باید در گزینش آنها برای قرارگرفتن در کنار سایر اعضای مجمع دقت عمل لازم اعمال شود.
رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی گفت: آنچه مسلم است اینکه مسئولان جدید کمیته ملی المپیک کسانی خواهند بود که اکثریت آرا را به خود اختصاص دهند. پس باید دقت شود تا کسانی انتخاب شوند که در کنار هم مجموعهای همگون و هدفدار را تشکیل دهند و در بخشهای داخلی و بین المللی سیاستگذاری های یکسان و مشخصی داشته باشند.
معاون سازمان تربیت بدنی در خاتمه به خبرنگار مهر گفت: پذیرفتن هر یک از مسئولیتهای کمیته ملی المپیک حساسیتهای خاص خود را دارد. تا به امروز تصمیمی برای کاندیدا شدن و حضور در دور جدید انتخابات کمیته ملی المپیک نگرفتهام.
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