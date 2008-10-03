جاده اصلی آستارا به تالش مسدود است

محمد اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: تمامی نیروهای امدادی وخدماتی همچون راه و ترابری ،هلال احمر، اورژانس، بنیاد مسکن و شهرداری های منطقه برای بازکردن جاده ها به شدت در حال فعالیت هستند.

وی همچنین گفت: کلیه راههای ورودی استان گیلان به سمت اردبیل و بالعکس تا اطلاع ثانویه هیچگونه ترددی انجام نمی شود و آنانی که قصد سفر به استان اردبیل را دارند باید از مسیرهای استانهای همجوار استفاده کنند.

اکبرزاده ادامه داد: طبق آخرین گزارشها هیچ روستایی در استان گیلان در محاصره آب نیست.

فرماندار ماسال نیز با اعلام اینکه وضعیت شهرستان ماسال عادی است، گفت: ساعت 17 پنجشنیه (دیروز) باران شدیدی در شهرستان ماسال به ویژه منطقه شاندرمن شروع به باریدن کرد و موجب جاری شدن سیل و طعیان رودخانه ها شد.

عزیز کاظمی اظهارداشت: با تدابیر اتخاذ شده و تلاش شبانه روزی نیروهای امدادی هم اکنون هیج مشکل خاصی در منطقه وجود ندارد.

