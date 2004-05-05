اتوبوسهاي شبانه از فردا در خيابانهاي تهران تردد مي كنند

حسين تيموري كرماني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : اين مسيرها شامل ميدان تجريش - خيابان وليعصر - ميدان امام خميني ، دپوي شرق - بيمارستان امام خميني، پايانه متروي شهرري به پايانه خاوران ، پايانه خاوران به ميدان امام حسين ، پايانه خاوران به ميدان رسالت ، پايانه زمزم تا ميدان انقلاب ، پايانه آزادي به پايانه جنوب ، شهرك قدس به ميدان امام خميني و از پونك به پايانه آزادي است .

وي افزود : اتوبوسهاي شبانه از ساعت 9 شب تا 5 صبح و با قيمت 100 تومان كه به صورت نقدي دريافت مي شود ، در اين مسيرها فعال است .

تيموري دليل تعيين كرايه 100 توماني را محدوديت تقاضاي سفر از سوي شهروندان در اين ساعات عنوان كرد و اظهار داشت : از آنجا كه در اين ساعت از شب تقاضا براي سفر محدود است ، مسافران اين خطوط كرايه ها را به صورت وجه نقد با مبلغ 100 تومان به راننده پرداخت مي كنند كه اين رقم به هيچ وجه با كرايه يك خودروي شخصي در آن ساعت از شب قابل مقايسه نبوده و همچنين با در نظر گرفتن مساله امنيت جاني و مالي ، اين كار كالا به نفع شهروندان و به خصوص بانوان است .

معاون بهره برداري اتوبوسراني در ادامه به استقبال شهروندان از اين طرح اشاره و افزود : نتايج مثبتي كه در سال گذشته از بهره برداري 3 خط اتوبوس شبانه به دست آمد موجب شد تا با توجه به استقبال مردم خطوط شبانه اتوبوس ها تا 10 خط در سال جاري افزايش يابد .