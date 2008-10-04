تهیهکننده "سفره ایرانی" افزود: در این دوره فیلمهای دفاع مقدس و جنگ غنا داشت و در برقراری ارتباط با مخاطب موفق بود. پروسه تولید در سالهای اخیر با مشکلات زیاد همراه بوده و تولید فیلم سخت شده، پس طبیعی است در این شرایط تولید فیلم جنگی محدودتر شود. رونق سینمای دفاع مقدس با باز شدن فضا و تغییر نگاه و سعه صدر مسئولان ارتباط مستقیم دارد.
وی ادامه داد: سینمای دفاع مقدس در ظاهر قیم و مسئول دارد و افراد زیادی ادعای حمایت از این سینما را میکنند. اما در عمل راه تولید آثاری که واقعیت این حماسه ملی اعتقادی را بازگو کند باز نیست. در سالهای گذشته فیلمهایی که در حوزه دفاع مقدس ساخته میشد فاخرتر و ارزشمندتر از اغلب فیلمهای این سالها بودند.
کریمی یک هدف سینمای دفاع مقدس را نمایش معنویت حاکم بر جنگ دانست و گفت: دفاع مقدس ما با جنگهای دیگر دنیا تفاوت اساسی دارد، اما سینما نتوانسته همه ویژگیها را بازتاب دهد. ملیگرایی و جنبههای اعتقادی جنگ ما را در موقعیتی استثنایی قرار میداد و سینمای ایران در نمایش ابعاد مختلف این واقعه کمکاری کرده که بخشی از آن حاصل مقررات و شرایط است.
وی درباره محدودیتهای ورود به این عرصه گفت: فکر نمیکنم برای اینکه فیلمسازان فیلم جنگی بسازند مانع جدی باشد. اما باید کارگردانهای آشنا با جنگ که دغدغه ثبت تاریخ را دارند راحتتر در این عرصه فعالیت کنند. گاهی ورود افراد ناآشنا به عرصه سینمای جنگ مشکلاتی ایجاد میکند. من تنگنظر نیستم، اما به خاطر حساسیت این حوزه باید در انتخاب فیلمسازان دقت کرد.
این تهیهکننده با اشاره به "فرزند خاک"، "اتوبوس شب" و "مزرعه پدری" به عنوان فیلمهایی با نگاه و ساختار نو گفت: دفاع مقدس ظرفیتی بالا برای تغذیه کارگردانها دارد. اما باید بستر استفاده از این قابلیت فراهم شود. اگر نگاههای مشفقانه فقط طیفی خاص را شامل نشود، میتوان امیدوار به تولید فیلمهایی بود که جانی تازه به این سینما بدهند و مخاطب را به سینما بکشانند.
کریمی در پایان با اشاره به فیلم "اخراجیها" گفت: نوع روابط و شوخیهایی که در این فیلم مطرح میشود اگر در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 در فیلمی نشان داده میشد، آن فیلم امکان نمایش پیدا نمیکرد. کاش اگر در سینمای دفاع مقدس تحولی به وجود آمده شامل همه کارگردانها و نگاه ملاطفتآمیز به کل جریان سینمای دفاع مقدس تعمیم داده شود.
جابر قاسمعلی فیلمنامهنویس سینما و تلویزیون نیز دفاع مقدس را واقعیتی تاریخی و ملی و پرداختن به آن را وظیفه همه کارگردانهای علاقمند به ساختن فیلم دفاع مقدسی دانست.
وی درباره قابلیتهای سینمای دفاع مقدس در ارتباط با مخاطب گفت: در سالهای اخیر برخلاف دهه 60 فیلمهای دفاع مقدس نتوانستهاند با مخاطب ارتباط برقرار کنند. البته در این مقطع فیلمهایی ارزشمند ساخته شده و وجوه پنهان جنگ را به تصویر کشیده، اما نمیتوان گفت این فیلمها اقبال عمومی داشتهاند.
قاسمعلی با اشاره به اینکه دفاع مقدس یک موضوع ملی است افزود: اقبال عمومی وقتی به وجود میآید که مسئولان و سیاستگزاران سینما و فرهنگ به فیلمسازان فرصت پرداختن به موضوعهای تازه و حقایق ناگفته جنگ را بدهند. همه کارگردانها باید این بخت را داشته باشند که درباره دفاع مقدس فیلم بسازند. جنگ واقعیتی تاریخی و ملی است و نمیشود برخی را از پرداختن به آن نهی کرد.
این فیلمنامهنویس با اشاره به ظرفیت سینمای دفاع مقدس در ماندگار کردن تاریخ جنگ هشت ساله گفت: اگر آزادی انتخاب موضوع و توجه به ناگفتههای جنگ وجود داشته باشد سینمای دفاع مقدس با مردم ارتباط برقرار میکند و به پویایی میرسد. جنگ و پیامد آن جذابیت دراماتیک دارد و بخش زیادی از این ظرفییت پنهان مانده است.
قاسمعلی ادامه داد: جنگ میتواند موقعیتهای داستانی تازه خلق کند، اما در شرایط فعلی با توجه به حساسیتها این قابلیت بیاستفاده میماند. 20 سال از جنگ گذشته و زمان بازنگری به این ماجرا فرارسیده است. پرداختن به برخی مسائل محدودیت امنیتی ندارد و باید در فضایی آزاد به موضوعهایی بپردازیم که در سالهای دفاع مقدس و پس از آن بر این سرزمین و مردم گذشته است.
زاون قوکاسیان منتقد و کارشناس سینما هم استفاده از تواناییهای نسل جوان را در عرصه سینمای دفاع مقدس ضروری دانست و بر حمایت و سرمایهگذاری روی آثار این فیلمسازان تاکید کرد.
وی درباره ضرورت حمایت از نسل تازه سینماگران دفاع مقدس گفت: در سالهای اخیر فیلمسازانی با نگاه و رویکرد متفاوت در سینمای دفاع مقدس فعالیت کردهاند که میتوان به حاصل کارشان امیدوار بود. ظهور این نسل نویدبخش حضور یک جریان تازه است که میتواند به سینمای دفاع مقدس رونق بدهد.
قوکاسیان با اشاره به امتیازهای فیلم سینمایی "فرزند خاک" افزود: من پیشتر "نبات داغ" محمدعلی آهنگر را دیدم و همان زمان حس کردم سینمای ایران صاحب یک کارگردان خلاق شده، اما "نبات داغ" مهجور ماند. اگر فضای فرهنگی طوری باشد که کارگردانها بتوانند با آزادی در آن فیلم بسازند، در سینمای دفاع مقدس شاهد یک جریان تازه و تاثیرگذار خواهیم بود.
این منتقد گفت: فیلمسازانی که زمانی به سینمای دفاع مقدس رونق میدادند فراموش کردهاند جذابیت آثارشان به تقلید نکردن از سینمای جهان بود و هر وقت از الگوهای سینمای جنگ غرب پیروی کردند، مخاطب خود را هم از دست دادند. اما در نگاه نسل جدید میتوان این اصالت را دید. مسئولانی که به فکر احیای سینمای دفاع مقدس هستند، از این نگاه تازه حمایت و روی آن سرمایهگذاری کنند.
قوکاسیان با اشاره به قابلیتهای مستندهای مربوط به جنگ افزود: مستندهای زیادی با موضوع جنگ ساخته شده که باارزش هستند و حقایقی را مطرح میکنند که نسل امروز باید بداند. اگر ارتباط درست بین سینمای حرفهای و مستند وجود داشت، میشد از این سندهای تصویری استفاده کرد. راشهای زیادی از صحنههای جنگ وجود دارد، اما حتی از این راشها هم استفاده نمیشود.
وی در پایان گفت: سینمای دفاع مقدس قابلیت رسیدن به روزهای اوج را دارد، اما از پتانسیل این سینما و خلاقیت سینماگران جوان این عرصه استفاده نمیشود. وقت آن است که با پایان دادن به خط کشیها و دستهبندی فیلمسازان این فرصت را به آنها که میخواهند درباره جنگ فیلم بسازند بدهیم تا این واقعه ملی را ماندگار کنند.
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