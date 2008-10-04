نمایشگاه فرهنگ رضوی استان گلستان در قالب 23 غرفه برپا می شود

فرشته بیگم آل نبی در گفتگو با خبرنگار مهر در گر گان با بیان اینکه این نمایشگاه با همکاری دو استان گیلان و مازندران بر پا خواهد شد گفت: از غرفه های تدوین شده برای این نمایشگاه می توان به غرفه سرای اهل قلم، کارگاه خوشنویسی احادیث رضوی، مطبوعات رضوی، وبلاگ نویسی، مشاوره دینی، قصه گویی، عکسهای رضوی، علمها و پرچمهایی که از آستان قدس به یادگار مانده، کتاب و محصولات فرهنگی، آثار مکتوب، زیارت نامه ها و کاشی کاری اشاره کرد.

وی از طراحی چند غرفه به صورت ویژه خبر داد و افزود: در یکی از این غرفه ها با عنوان "دل نوشته هایی به امام رئوف"، بازدیدکنندگان می توانند حرفها و درد دلهای خود با امام رضا (ع) را در قالب نامه ای بیان کنند، ضمن آنکه به بهترین دل نوشته ها نیز جوایزی تعلق می گیرد.

آل نبی دیگر غرفه ویژه نمایشگاه را "جلوه های مهرورزی اقوام مختلف" عنوان کرد و گفت: در این غرفه لباسهای محلی، صنایع دستی و جلوه هایی از آداب و رسوم سه استان گلستان، گیلان و مازندران به نمایش در خواهد آمد.

وی اظهار داشت: مهلت ارسال آثار تا پایان مهرماه افزایش یافته و پیش بینی می شود، نمایشگاه امسال از نظر تعداد آثار وضعیت مطلوبی داشته باشد.

آل نبی هدف از برگزاری این نمایشگاه را بررسی زوایای گم شده زندگی حضرت رضا(ع) عنوان کرد و ادامه داد: آشنایی با سیره عملی آن حضرت زمینه ساز دستاورد های معنوی و اعتقادی فراوانی برای آحاد جامعه خواهد بود.

وی بر نقش پر رنگ صدا و سیما در انعکاس روند برگزاری این نمایشگاه تاکید کرد و گفت: شبکه های رادیویی نیز با حضور در محل برپایی نمایشگاه به صورت زنده و مستقیم برنامه های مختلف آن را پخش می کنند.

نمایشگاه فرهنگ رضوی همزمان با دهه کرامت از 10 تا 20 آبان ماه در استان گلستان برپا خواهد شد.