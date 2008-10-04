جشنواره امام رضا (ع) در پاکستان با استقبال چشمگیری روبرو شده است

عبدالرضا عباسی در گفتگو. با خبرنگار مهر در مشهد افزود: جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) با محوریت سیره و معارف رضوی در رشته های شعر، سفرنامه و خاطر نویسی توسط خانه های فرهنگ و رایزن جمهوری اسلامی ایران در پاکستان برگزار می شود.

وی با اشاره به جایگاه وی‍ژه فرهنگی و مذهبی شهر لاهور گفت: لاهور پایتخت فرهنگی و مذهبی پاکستان محسوب می شود و اکثر حوزه های علمیه معروف شیعه و سنی و دانشگاههای معتبر پاکستان در این شهر قرار دارند که به واسطه همین جایگاه برجسته، مسئولیت دبیرخانه جشنواره امام رضا(ع) در پاکستان به خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور سپرده شده است.

عباسی به تشریح فعالیتهای دبیرخانه جشنواره امام رضا(ع) در پاکستان پرداخت و گفت: فراخوان جشنواره امام رضا(ع) در روزنامه اردو زبان "نوای وقت" و انگلیسی زبان" اکسپرس "که در سرتاسر پاکستان توزیع می شوند چاپ شده و همچنین این فراخوان برای مجامع علمی و فرهنگی پاکستان، دانشگاهها، حوزه های علمیه، انجمنهای هنری و ... ارسال شده است که با استقبال مردم و هنرمندان روبرو شد.

وی با اشاره به اینکه جشنواره امام رضا(ع) در پاکستان بین اهل سنت هم برگزار می شود افزود: امام رضا (ع) در بین اهل تسنن پاکستان علاقمندان فراوانی دارد که همین موضوع باعث شد فراخوان جشنواره به مراکز اهل سنت هم ارسال شود.

عباسی درباره شرایط شرکت در این جشنواره گفت: در بخش شعر شرکت کنندگان باید بیش از 17 سال سن داشته باشند و در بخش سفرنامه و خاطره نویسی نیز آثار به سه زبان انگلیسی، اردو و فارسی پذیرفته می شود.

سرپرست خانه فرهنگ جمهوری اسلامی در لاهور پیش بینی کرد: با توجه به اینکه جشنواره امام رضا(ع) برای اولین بار در پاکستان برگزار می شود ،به طور حتم با استقبال چشم گیری مواجه خواهد شد.

وی گفت: مردم و هنرمندان پاکستان تا 10 اکتبر مصادف با 30 مهرماه جاری فرصت دارند آثار خود را به خانه های فرهنگ جمهوری اسلامی در پاکستان ارسال کنند.