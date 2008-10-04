1700 فراخوان هنرهای تجسمی رضوی برای هنرمندان شیرازی ارسال شد

منصور طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فراخوانهای تهیه شده اواسط تیرماه بین کلیه ادارات ارشاد استانها، مراکز هنری، آموزشگاه های فرهنگی هنری، انجمن های تجسمی، نقاشان، مجسمه سازان و کلیه شهرستانهای استان فارس توزیع شده است.

وی با بیان این مطلب افزود: علاوه بر این مراکز از طریق ادارات کل ارشاد در سطح کشور، هنرمندان 17 استان را شناسایی کرده و برای آنها به آدرس محل زندگی شان فراخوان ارسال شد.

وی با تاکید بر انجام فعالیت های نوین در سال نوآوری و شکوفایی اظهار امیدواری کرد: شاهد تولید آثار پربارتری نسبت به سال های گذشته در این جشنواره خواهیم بود.

طبیعی گفت: در هفته گذشته حدود 99 اثر به دبیرخانه این جشنواره رسید، اما هر چه به شروع جشنواره نزدیکتر می شویم تعداد آثار دریافتی به صورت تصاعدی رشد می کند به طوری که در حال حاضر به طور متوسط روزی 100 اثر برای دبیرخانه ارسال می شود.

وی ادامه داد: بیش از 450 اثر تا کنون از سوی دبیرخانه دریافت شده و مهلت ارسال آثار نیز تا 10 مهرماه تمدید شده است.

دبیر جشنواره هنرهای تجسمی رضوی رشته های این جشنواره را شامل هفت بخش نقاشی، پوستر، مجسمه سازی، نگارگری، تذهیب، گل مرغ و گرایش های نوین خوشنویسی عنوان کرد.

طبیعی از حضور داوران برجسته کشوری در این جشنواره خبر داد و گفت: برای هر رشته سه نفر به عنوان داور انتخاب شده اند که با توجه به هم موضوعی نگارگری، تذهیب و گل مرغ جمعاً 15 داور برای این جشنواره در نظر گرفته شده اند.

وی از حضور آقایان اصغر کفشچیان مقدم از اساتید برجسته نقاشی کشور، استاد طاهر شیخ الحکما در رشته مجسمه سازی و استاد محمد باقر آقا میری در بخش نگارگری ، تذهیب و گل مرغ و تعداد دیگری از چهره های برجسته کشوری به عنوان داور و میهمان ویژه در جشنواره هنرهای تجسمی رضوی خبر داد.

وی تصریح کرد: مراسم افتتاحیه مقدماتی نیز 10 آبان ماه با آغاز به کار 3 الی 4 نمایشگاه فرهنگ رضوی برگزار خواهد شد.

طبیعی از برگزاری جشنواره امسال با حضور مسئولان استانی و کشوری و هنرمندان برگزیده سال های گذشته، در روز 18 آبان ماه در مجموعه فرهنگی هنری حافظ واقع در چهارراه حافظ شیراز خبر داد.

وی در پایان با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی با حضور متولی آستان حضرت احمد بن موسی، آیت الله دستغیب و نمایندگانی از صداوسیما، اوقاف، استانداری و شهرداری شیراز جهت آماده سازی فضای جشنواره، خاطر نشان کرد: همکاری نزدیکی بین استان فارس و دبیرخانه دائمی جشنواره شکل گرفته که در راستای برگزاری هر چه بهتر آن یک نقطه قوت محسوب می شود.