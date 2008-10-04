مناسب سازی اماکن عمومی از ایزوله کردن معلولان جلوگیری می کند

حسن منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: هم اکنون جمعیت ناشنوایان کشور هفت در هزار است و با محاسبه آن، این تعداد در استان خراسان رضوی به 240 هزار نفر می رسد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 13 هزار و 372 نفر از افراد ناشنوا و کم شنوا تحت پوشش بهزیستی استان قرار دارند که این سازمان با ارائه سمعک به این افراد، کاریابی و اشتغال و تشکیل مراکز تخصصی برای کودکان ناشنوا و کم شنوای زیر شش سال به ارائه خدمت به این قشر از جامعه می پردازد.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان رضوی با اشاره به دشواریهای مسیر ورود معلولان به جامعه اظهار داشت: آماده سازی شهرها به خصوص اماکن عمومی این افراد باید مورد توجه مسئولان شهرسازی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با به وجود آوردن فضایی شاداب و صمیمی باید در رفع مشکلات معلولان قدم برداشت و از توان بالقوه این افراد در بخشهای مختلف استفاده کرد.