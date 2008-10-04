فضای مجلس آماده استیضاح کردان است/ ادامه کار کردان به مصلحت نیست

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر ،‌ تاکید کرد : حال که قضیه جعلی بودن مدرک علی کردان برای همگان مشخص شده نمایندگان به این نتیجه رسیده اند که ناراستی کردان موجب شده است که هزینه سنگینی به دولت و شخص احمدی نژاد تحمیل شود که سرریز این هزینه به مجلس تحمیل شده است.

نماینده مردم چناران و طرقبه در خانه ملت با بیان اینکه به نظر نمایندگان ادامه فعالیت کردان در وزارت کشور به صلاح کشور و خود او و حتی به صلاح رئیس جمهور نیست، بیان داشت: عاقلانه ترین راه این است که آقای کردان به سرعت استعفا بدهد و اگر حاضر به استعفا نباشد طبیعتا کسانی که او را بالا برده اند و بر کرسی نشانده اند او را پایین خواهند کشید.

وی در خصوص اظهار نظر کردان مبنی بر اینکه از جعلی بودن مدرک تحصیلی خود بی اطلاع بوده است،‌ خاطرنشان کرد: به فرض صداقت کردان دراین ادعا، کسی که توان شناخت مدرک تحصیلی خود را نداشته باشد چگونه می تواند مسئول شورای امنیت کشور شود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد : با پذیرش این فرض که کردان به تازگی به جعلی بودن مدرک دکترای خود پی برده، این سئوال باقی می ماند که چگونه از فوق لیسانس و لیسانسی که نگرفته ، سخن گفته است؟ دهقان تصریح کرد : با بررسی وضعیت سوابق کردان ناراستی و عدم صداقت در فعالیت او موج می زند . این نماینده مجلس افزود: اکنون که ثابت شده کردان بیش ازفوق دیپلم چیزی ندارد،‌ نمی توان پذیرفت که وزیرکشوربا مدرک فوق دیپلم بر استانداران و فرماندارانی که سطح علمی بالاتری از او دارند ریاست کند.

وی با اشاره به رای اعتماد مجلس به کردان به عنوان وزیر کشور یادآور شد: به نظر ما برخی افراد که به خاطر سابقه رفاقت برای رسیدن کردان به مقام وزارت تلاش کردند ، جدا از اینکه به کشور لطمه زدند شخص کردان را هم برای نظام به عنصری بی خاصیت تبدیل کردند ، آنها باید بدانند که به آقای کردان خدمت نکردند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی یاد آور شد : بنده در زمان رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کشور به صراحت با کردان مخالف بودم و البته مخالفت من هم جنبه شخصی نداشت ،‌بلکه معتقد بودم که ایشان به فرض وزیر شدن به خاطر مشکلاتی که دارد نخواهد توانست جایگاه وزارت را حفظ کند و خودش هم از خدمت به نظام احتمالا محروم خواهد شد اما متاسفانه برخی دوستان ایشان که نسبت به او تعصب داشتند، با اینکه ازسوابق سوال برانگیز او مطلع بودند بدون توجه به مصالح کشور و با ایجاد فضای احساسی و مظلوم نمایی در مجلس، زمینه وزارت کردان را فراهم کردند.

نماینده چناران تاکید کرد: هم اکنون باید همه کسانی که با علم به مسائل مطرح شده درباره کردان این هزینه را به نظام تحمیل کردند ، در پیشگاه خدا و نزد ملت اقدام خود را جبران کنند.

دهقان با تاکید مجدد بر اینکه ادامه کار کردان در وزارت کشور به هیچ عنوان به مصلحت نیست افزود: به جز موضوع بسیار مهم وحیاتی انتخابات، مسائل امنیتی و انتظامی کشور و اداره استانداران که بالاترین مقام اجرایی در استانها هستند از مواردی هستند که کردان در مواجهه با آن با مشکل روبرو خواهد شد و با اعتقاد من کردان در صورت ادامه فعالیت در وزارت کشور به هیچ عنوان هیمنه و عزت یک وزیر کشور را نخواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به عتقاد من اگر امروز آقای کردان با سوابقی که ما از او سراغ داریم بخواهد به عنوان یک کارمند معمولی دولت استخدام شود قطعا درمراحل استخدام با مشکل مواجه و در گزینش رد خواهد شد به همین دلیل حضور او در جایگاه حساسی مانند وزارت کشور غیر قابل توجیه است.



