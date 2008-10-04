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۱۳ مهر ۱۳۸۷، ۹:۴۰

حضور سرزده لاریجانی در منزل خانواده یک شهید در قم

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه گذشته به صورت سر زده در منزل خانواده‌ شهیدان ضیاءالدین و بهاءالدین رازینی حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لاریجانی شب گذشته در ادامه سفر یک روزه خود به قم در منزل یک خانواده شهید حضور یافت و از نزدیک با پدر و مادر این شهید گفتگو کرد.

وی در این دیدار گفت: ایران مدیون فداکاری‌ها و جانفشانی‌های شهدا و رزمندگان جنگ است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: باید این رشادت‌ها به نسل کنونی منتقل شده تا همگان بدانند که شهدا موجب سربلندی ما هستند.

لاریجانی همچنین شب گذشته از منطقه محروم نیروگاه بازدید کرد و به صورت سرزده در منزل یکی از شهروندان قمی در این منطقه محروم حضور یافت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع این خانواده که به وسیله قالیبافی امرار معاش می‌کردند گفت: باید مشکلات قالیبافان را رفع کرد و دولت باید به فکر بیمه آن‌ها باشد.

لاریجانی افزود: ‌قالیبافی هنری ماندگار و صنعتی ارزشمند است که ما باید قدردان این هنرمندان باشیم.

کد مطلب 759012

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