حضور سرزده لاریجانی در منزل خانواده یک شهید در قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لاریجانی شب گذشته در ادامه سفر یک روزه خود به قم در منزل یک خانواده شهید حضور یافت و از نزدیک با پدر و مادر این شهید گفتگو کرد.
وی در این دیدار گفت: ایران مدیون فداکاریها و جانفشانیهای شهدا و رزمندگان جنگ است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: باید این رشادتها به نسل کنونی منتقل شده تا همگان بدانند که شهدا موجب سربلندی ما هستند.
لاریجانی همچنین شب گذشته از منطقه محروم نیروگاه بازدید کرد و به صورت سرزده در منزل یکی از شهروندان قمی در این منطقه محروم حضور یافت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع این خانواده که به وسیله قالیبافی امرار معاش میکردند گفت: باید مشکلات قالیبافان را رفع کرد و دولت باید به فکر بیمه آنها باشد.
لاریجانی افزود: قالیبافی هنری ماندگار و صنعتی ارزشمند است که ما باید قدردان این هنرمندان باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه گذشته به صورت سر زده در منزل خانواده شهیدان ضیاءالدین و بهاءالدین رازینی حضور یافت.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لاریجانی شب گذشته در ادامه سفر یک روزه خود به قم در منزل یک خانواده شهید حضور یافت و از نزدیک با پدر و مادر این شهید گفتگو کرد.
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