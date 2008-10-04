برقراری ثبات در افغانستان نیازمند کمک منطقه ای است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "کاندولیزا رایس" پیش از توقف هواپیمای خود برای سوخت گیری در آلمان که به مقصد هند در حرکت بود در جمع خبرنگاران تصریح کرد: "افغانستان به منظور داشتن یک اقتصاد موفق در آینده باید با منطقه در ارتباط باشد."

وی افزود: هند اکنون نیز سرمایه گذاری های مهمی در افغانستان دارد و در ثبات آن شرکت می کند.

رایس ادامه داد: اما باید "یک راهبرد انسجام منطقه ای" برای روابط اقتصادی نزدیک بین افغانستان و کشورهای آسیای میانه نظیر قزاقستان و همچنین پاکستان و هند وجود داشته باشد.

وزیر امور خارجه آمریکا که قرار است به قزاقستان هم سفر کند، گفت: " من بر حمایت سیاسی و اقتصادی از افغانستان تاکید می کنم و این موضوعی است که امیدوارم در قزاقستان هم درباره آن گفتگو شود."

از سوی دیگر، دهلی نو اخیرا از افزایش همکاری های امنیتی با کابل خبر داد.

هند به منظور دفاع از منافع خود در افغانستان اکنون چهارصد نیروی نظامی دراین کشور مستقر کرده است.

در انفجار روز پنج شنبه 27 تیر در مقابل درب ورودی سفارت هند در کابل که در اصل یک حمله انتحاری بود؛ هفت نفر کشته و 20 نفر دیگر نیز زخمی شدند.