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۱۳ مهر ۱۳۸۷، ۹:۰۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا و برگزاری دیدار تیم ایران و بحرین در چارچوب این رقابت‌ها و همچنین پیگیری مسابقات جام‌جهانی فوتسال از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه سیزدهم مهرماه سال 1387هجری شمسی مصادف است با چهارم شوال سال 1429 هجری قمری و برابر است با چهارم اکتبر سال 2008 میلادی.

- مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا انتخابی جام جهانی نوجوانان از امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
گروه A
* سنگاپور - ازبکستان
* ایران - بحرین (ساعت 20 به وقت محلی)
گروه B
* کره جنوبی - هند
سوریه - اندونزی

- در ادامه ششمین دوره مسابقات جام جهانی فوتسال امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:
گروه A
* برزیل - روسیه
* ژاپن - جزایر سلیمان
گروه B
* تایلند - آمریکا
* ایتالیا - پرتغال

- هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* ساندرلند - آرسنال
* وست برومویچ - فولهام
* ویگان اتلتیک - میدلزبرو
* بلکبرن - منچستریونایتد

- هفته ششم رقابت های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:
* لاتزیو - لچه
* اینتر - بولونیا

- روز دوم از هفته هفتم رقابت‌های بوندس لیگا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* بایرلورکوزن - هرتابرلین
* بایرن مونیخ - بوخوم
* هافنهایم - اینتراخت فرانکفورت
* مونشن گلادباخ - کلن
* اشتوتگارت - وردربرمن 

- هفته ششم رقابت‌های لالیگا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:
*  ویارئال - رئال بتیس
* بارسلونا - آتلتیکو مادرید

- هفته هشتم رقابت‌های لیگ فوتبال فرانسه امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* گرنوبل - نانت
* لوهاور - لومان
* لوران - بوردو
* مارسی - کان
* نیس - سوشو
* تولوز - اوسر
* لیل - والنسین

کد مطلب 759026

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