تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا و برگزاری دیدار تیم ایران و بحرین در چارچوب این رقابت‌ها و همچنین پیگیری مسابقات جام‌جهانی فوتسال از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.