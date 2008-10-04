تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه سیزدهم مهرماه سال 1387هجری شمسی مصادف است با چهارم شوال سال 1429 هجری قمری و برابر است با چهارم اکتبر سال 2008 میلادی.
- مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا انتخابی جام جهانی نوجوانان از امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
گروه A
* سنگاپور - ازبکستان
* ایران - بحرین (ساعت 20 به وقت محلی)
گروه B
* کره جنوبی - هند
سوریه - اندونزی
- در ادامه ششمین دوره مسابقات جام جهانی فوتسال امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:
گروه A
* برزیل - روسیه
* ژاپن - جزایر سلیمان
گروه B
* تایلند - آمریکا
* ایتالیا - پرتغال
- هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* ساندرلند - آرسنال
* وست برومویچ - فولهام
* ویگان اتلتیک - میدلزبرو
* بلکبرن - منچستریونایتد
- هفته ششم رقابت های فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:
* لاتزیو - لچه
* اینتر - بولونیا
- روز دوم از هفته هفتم رقابتهای بوندس لیگا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* بایرلورکوزن - هرتابرلین
* بایرن مونیخ - بوخوم
* هافنهایم - اینتراخت فرانکفورت
* مونشن گلادباخ - کلن
* اشتوتگارت - وردربرمن
- هفته ششم رقابتهای لالیگا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:
* ویارئال - رئال بتیس
* بارسلونا - آتلتیکو مادرید
- هفته هشتم رقابتهای لیگ فوتبال فرانسه امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* گرنوبل - نانت
* لوهاور - لومان
* لوران - بوردو
* مارسی - کان
* نیس - سوشو
* تولوز - اوسر
* لیل - والنسین
نظر شما