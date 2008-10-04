مهلت شرکت در همایش بین المللی آموزش پزشکی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومی با عنوان "پیاده سازی استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) در برنامه آموزش پزشکی عمومی" در روزهای 17 تا 19 آبان ماه سال جاری در جزیره کیش برگزار می شود.

در این همایش بین المللی، گزارشهای پیاده سازی استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی، چالشها و تجارب، پیامد برنامه در آموزش پزشکی عمومی، محتوای برنامه های آموزش پزشکی عمومی و روشهای آموزش و فراگیری در دوره پزشکی عمومی مورد بررسی قرار می گیرد.

همچنین تلفیق و ادغام (Integration) در برنامه آموزشی پزشکی عمومی، روشهای ارزیابی فراگیران در آموزش پزشکی، سازماندهی محتوا و عناوین موضوع در برنامه آموزش پزشکی عمومی و ارزیابی و مدیریت برنامه آموزشی پزشکی عمومی و پیوندهای بین برنامه آموزشی پزشکی عمومی و برنامه های آموزشی پزشکی تخصصی از دیگر موضوعاتی است که در مدت سه روز برگزاری این همایش به آن پرداخته می شود.

کارگاههای کارعملی در زمینه های تلفیق در برنامه آموزش پزشکی عمومی، ارزشیابی برنامه آموزش پزشکی عمومی، اعتباربخشی در آموزش پزشکی عمومی، آموزش از راه دور و ارزیابی دانشجو در آموزش پزشکی عمومی در مدت برگزاری این کنگره برگزار خواهد شد.