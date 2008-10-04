15 نمایش برتر جشنواره مریوان به بیست و هفتیمن جشنواره تئاتر فجر راه می یابند

شهرام کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته 15 نمایش برتر سومین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان به صورت مستیقم راهی بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در سال جاری 11 اثر نمایشی از تهران در جشنواره سراسری تئاتر خیابانی مریوان شرکت کرده اند در پایان بر اساس رای هیئت داروان 15 اثر برتر این جشنواره بدون انجام مراحل بازبینی راهی جشنواره بین المللی تئاتر فجر خواهد شد.

مدیر دفتر تئاتر خیابانی کشور بیان داشت: در سال جاری استقبال هنرمندان برای حضور در جشنواره بسیار بهتر از سال گذشته بود به نحوی که اکثر هنرمندان برتر تهرانی برای حضور در جشنواره اعلام آمادگی کرده بودند که بعضی از نمایشها در مرحله بازبینی انتخاب نشد.

کرمی افزود: میزان حضور هنرمندان چه از لحاظ کمی و کیفی در مقایسه با سال گذشته بسیار بالاتر است به نحوی که بعضی از نمایش های حاضر در این دوره از سطح خوب و قابل توجهی برخوردارند.

وی با اشاره به عدم حضور گروه های خارجی در بخش مسابقه سومین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در ابتدای راه قرار دارد میزان حضور گروه های خارجی در بخش بازبینی قابل توجه نبود ولی به هر حال سه گروه انتخاب شدند که به دلیل دوری از مرکز و زمان اجرای جشنواره نتوانستند در مریوان حاضر شوند.

مدیر دفتر تئاتر خیابانی کشور یادآور شد: یکی از برنامه های اصلی دفتر تئاتر خیابانی کشور بر روی معرفی جشنواره مریوان در سطح جهانی است که دعوت از کارگردان برجسته هلندی که خود سرپرستی یکی از گروه های برتر تئاتر خیابانی در جهان را بر عهده دارد در هیمن راستا صورت گرفته است.

کرمی ادامه داد: با توجه به اقدامات انجام گرفته و همچنین برنامه های دفتر تئاتر خیابانی کشور قطعا سال آینده گروه های برتر خارجی فراوانی نیز در جشنواره حضور داشته و جشنواره تئاتر خیابانی مریوان به آن جایگاه شایسته خود خواهد رسید.

وی در ادامه با اشاره به میزان اعتبار هزینه شده برای برگزاری این جشنواره اظهار داشت: با توجه به اینکه جشنواره تئاتر خیابانی مریوان به صورت مشترک و با همکاری مرکز هنرهای نمایشی کشور و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود در این دوره بیش از یک میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیر دفتر تئاتر خیابانی مریوان در پایان افزود: امیدواریم که جشنواره تئاتر خیابانی مریوان به عنوان یک جشنواره مطرح بین المللی در سال های آینده با توجه بیشتری برگزار شود.

سومین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان با حضور بیش از 250 هنرمند از روز گذشته در مریوان آغاز شده و تا 15 مهر ماه ادامه خواهد داشت.