تاکید بایدن بر خروج از عراق در مدت 16 ماه / پیلین مدافع تداوم اشغال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سناتور "جوزف بایدن" معاون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در این مناظره تاکید کرد : سناتور باراک اوباما برنامه روشنی برای خروج از عراق دارد مبنی بر اینکه باید مسئولیت امور عراق به خود عراقی ها واگذار شود و در مدت 16 ماه نیروهای نظامی ما از عراق خارج شوند.

سناتور جوزف بایدن که در نخستین مناظره تلویزیونی با رقیب جمهوریخواه خود "سارا پیلین" سخن می گفت در ادامه افزود : من و باراک اوباما کاملا در این خصوص اتفاق نظر داریم که باید برنامه زمانی برای خروج نیروها از عراق و واگذاری مسئولیت امور عراق به خود عراقی ها وجود داشته باشد. ما هر ماه 10 میلیارد دلار در عراق هزینه می کنیم حال آنکه مازاد تجاری عراق 80 میلیارد دلار است. باراک اوباما می گوید زمان ان فرارسیده است که خود عراقی ها برای این کارها هزینه کنند و 400 هزار نیروی نظامی عراقی که ما به آنها آموزش داده ایم به تدریج مسئولیت امور عراق را برعهده بگیرند و در مدت 16 ماه به تدریج نیروهای ما از عراق خارج شوند.

سناتور جوزف بایدن در ادامه افزود تفاوت اساسی ما با طرف مقابل این است که ما بی تردید به این جنگ (عراق) پایان خواهیم داد. حال آنکه جان مک کین هیچ پایانی برای این جنگ تصور نمی کند. این تفاوت اساسی ما است. ما به این جنگ پایان خواهیم داد.

اما در عوض "سارا پیلین" معاون جان مک کین در مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری امریکا در پاسخ به پرسشی درباره راهکار خروج آمریکا از عراق گفت : ما برنامه خوبی برای رسیدن به این هدف داریم. راهبرد اعزام نیروهای بیشتر به عراق در سال 2007 برای مقابله با شبه نظامیان فعال در این کشور که نتیجه بخش بوده بخشی از برنامه ما بوده است . طرف مقابل ما (باراک اوباما) به این طرح رای منفی داد و حتی با تامین مالی نیروهای نظامی ما در عراق و افغانستان مخالفت کرده است. باراک اوباما پس از آنکه وعده داده بود به طرح تامین مالی نیروهای نظامی ما رای منفی خواهد داد این کار را انجام داد. خود سناتور بایدن هم در واکنش به این اقدام باراک اوباما گفت این رای سیاسی بوده است و از دست رفتن زندگی نظامیان آمریکایی هزینه آن خواهد بود.

پیلین در ادامه خاطر نشان کرد ما برای خروج از عراق طرح و برنامه داریم البته لزومی ندارد برنامه ما خروج زودهنگام از عراق باشد. آمریکا نباید در عراق بازنده باشد. اگر آمریکا در عراق بازنده باشد در جنگ افغانستان نیز عملکرد خوبی نخواهد داشت. امریکا باید در عراق پیروز باشد. با توجه به نتیجه بخش بودن طرح افزایش نیروها در عراق و کاهش شمار نیروها به سطحی که قبل از اجرای این طرح بود می توان شمار بیشتری از نیروهای آمریکایی را در افغانستان مستقر کرد. البته ما به اقدامات متحدان خود در ناتو نیز توجه داریم که اقدامات ما را تقویت می کنند.