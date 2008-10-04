  1. استانها
  2. ایلام
۱۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

میزان تردد زوار در مرز بین المللی مهران دو درصد کاهش یافت

میزان تردد زوار در مرز بین المللی مهران دو درصد کاهش یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: سرپرست حمل و نقل و پایانه های استان ایلام گفت: در شش ماهه نخست سال جاری میزان تردد زوار از مرز مهران به کشور عراق دو درصد کاهش داشته است.

محمد کهزادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری یک میلیون و 12 هزار و 538 نفر در مرز بین اللملی مهران به کشور عراق تردد داشته اند.

وی ادامه داد: از این تعداد 550 هزار و 910 نفر وارد از مرز مهران وارد کشور و 461 هزار و  628 نفر از مرز مهران به کشور عراق خارج شده اند.

این مسئول با اشاره به اینکه 68 درصد از این زائرین ایرانی و و 32 درصد از زائران خارجی هستند، خاطر نشان کرد: میزان تردد زائران در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد کاهش داشته است.

کهزادیان عنوان کرد: بیشترین علت کاهش آن فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و کاهش تردد زائران خارجی و کاهش تردد زائران انفرادی است.

این مسئول یادآور شد: از هر گونه تردد کاروانهای متفرقه و زائران انفرادی که قصد تردد از مرز مهران به کشور عراق را دارند، جلوگیری می شود.

کد مطلب 759070

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها