80 هزار وسیله نقلیه در تعطیلات وارد گیلان شدند

سرپرست پلیس راه استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: به رغم حجم بالایی ترافیک در جاده های گیلان خوشبختانه تصادف خاصی در مسیرهای مواصلاتی رخ نداد و تردد به سهولت انجام گرفت.

وی گفت: مسیر ارتباطی رشت - تهران یکی از شریانهای پر تردد استان گیلان است که طرح ترافیکی ویژه ای در ایام سال به خصوص در تعطیلات اجرا می شود.

سرهنگ سیری بیان داشت: اجرای این طرح علاوه بر تعدیل حجم بار ترافیکی موجب کاهش تصادفات و مرگ و میر جاده ای می شود.

سرپرست پلیس راه گیلان درادامه به عوامل مهم تصادفات جاده ای در کشوراشاره کرد و افزود: استاندارد نبودن وسایل نقلیه، نبود راههای چند بانده، مناسب نبودن جاده ها از لحاظ استاندارد، نبود ایمنی مناسب جاده ای و عامل انسانی، رعایت نکردن فرهنگ رانندگی و فقدان تجربه لازم از جمله این عوامل است.

وی استاندارد سازی جاده ها به تناسب افزایش تولید خودرو، نصب دوربین لیزرگان در جاده ها، نصب پی.دی.وی، استاندارد کردن وسایل نقلیه، برخورد قاطع با موتورسواران بدون کلاه ایمنی، افزایش جرائم رانندگی، ابطال گواهینامه های رانندگان متخلف از جمله راهکارهای کاهش تصادفات جاده ای است.

سرهنگ سیری ، رویه فرهنگ سازی در قالب برنامه های آموزشی، ساخت فیلم، تیزر و استفاده از کمربند ایمنی را از دیگر راهکارها کاهش تصادفات جاده ای اعلام کرد.

این مقام مسئول درادامه بیشترین عوامل تصادف جاده ای مرتبط با انحراف چپ، سبقت غیرمجاز، سرعت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، عبور از محل ممنوع، دورزدن از محل ممنوع، تجاوز به گذرگاه عابر پیاده و نقص فنی ذکر کرد.