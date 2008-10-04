به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی ‌وزیر امورخارجه کشورمان با حضور درجمع اعضای شورای روابط خارجی آمریکا ، سیاست ها و مواضع تهران در خصوص فعالیت‌های هسته ای صلح آمیز ایران و مسائل منطقه ای و بین المللی را تشریح کرد.

وی ضمن اشاره به نقش ایران در کمک به حل برخی بحرانهای منطقه ای از جمله در عراق، افغانستان و لبنان اظهار داشت : در حالی که دخالت قدرت های فرا منطقه ای همواره سبب ایجاد یا تشدید بحرانها درمناطق مختلف جهان ازجمله در خاورمیانه گردیده ، حل برخی بحران ها توسط کشورهای منطقه ای از جمله نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران و سایرین در شکل گیری توافق دوحه در مورد لبنان نشان داد که راهکارهای منطقه ای برای حل بحرانهای مزبور موثرتر می باشد.

وزیر خارجه همچنین به تشریح علل و ریشه های بحران اخیر قفقاز پرداخت و با اشاره به تلاش ها و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران برای حل این بحران بر اهمیت عدم برخورد گزینشی با برخی اصول مهم و بنیادینی مانند عدم توسل به زور و نیز احترام به تمامیت ارضی کشورها بدون برخوردهای دوگانه تاکید کرد.

متکی در پاسخ به سئوال یکی از حضار در این جلسه، به موضوع ارائه بسته پیشنهادی متقابل از سوی کشورمان و نیز ارائه مدالیتی از سوی ایران برای روند مذاکرات اشاره و یادآوری کرد که همه حتی خاویر سولانا و نمایندگان شش کشور درگیر با این موضوع می دانند و بعضا خود نیز اذعان کرده اند که موضوع تعلیق به هیچ وجه مبنای قانونی نداشته و قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه ملت ایران هرگز اعمال حق قانونی و مسلم خود را تعلیق نخواهد کرد، گفت: در عین حال ایران نسبت به هر گونه ایده و تلاشی برای برگزاری مذاکرات جدی و منطقی برای حل این موضوع برخوردی کاملا مثبت نشان داده است.

وزیر امور خارجه در پاسخ به سئوالی دیگر، مواضع و سیاست های کشورمان در رابطه با عراق را تشریح کرد و افزود: بهبود شرایط امنیتی درعراق برخلاف آنچه بعضا گفته می شود نتیجه افزایش نیروهای آمریکایی در عراق نیست بلکه ماحصل مدیریت موثرتر دولت عراق در امور امنیتی و برخی مسائل مهم جانبی دیگر بوده است .

متکی ادامه داد: آمریکا باید هرچه سریعترجدول زمانی عقب نشینی نیروهای خود ازعراق را تنظیم و اعلام نماید چرا که قشرهای مختلف مردم عراق و نیز علما و صاحب نظران مذهبی و سیاسی این کشور از مخالفان اصلی تحمیل هر گونه قرارداد امنیتی بر این کشور هستند و این موضوع باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین به گسترش دوباره افراط گرایی درمنطقه اشاره کرد و حمایت برخی کشورهای غربی ازاین روند را تلاش در جهت شعله ور ساختن آتشی دانست که آثار مخرب آن دامنگیر همگان خواهد شد.