نشست وزرای دفاع ناتو در مجارستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "ایستوان بوسکای" سخنگوی وزارت دفاع مجارستان با بیان این مطلب افزود: این نشست طی روزهای 9 تا 10 اکتبر ( 18 و 19 مهرماه) برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: مجارستان برای اولین بار از زمانی که به عضویت ناتو در آمده، میزبان وزرای دفاع ناتو خواهد بود.

بر پایه این گزارش، به جز 26 کشور عضو ناتو، 16 کشور دیگر نیز که در عملیاتهای این ائتلاف نظامی شرکت داشته اند در این نشست شرکت خواهند کرد. کشورهایی که عضو ناتو نیستند و در این نشست شرکت خواهند کرد عبارتند از افغانستان، آلبانی، استرالیا، آذربایجان، کرواسی، گرجستان، ایسلند، اردن، مقدونیه، نیوزیلند، سنگاپور، سوئد، اوکراین و امارات متحده عربی.

بر پایه این گزارش، وزرای دفاع این کشورها درباره وضعیت عملیاتهای کنونی در افغانستان و کوزوو و تغییر شکل ناتو بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

کمیته مشترک ناتو و گرجستان هم که اخیرا تشکیل شد، اولین نشست خود را در سطح وزرا در بوداپست برگزار خواهد کرد که در این نشست درباره وضعیت و وظایف همکاری امنیتی و دفاعی با گرجستان گفتگو خواهد شد.

