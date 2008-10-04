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۱۳ مهر ۱۳۸۷، ۹:۴۶

برهم صالح :

نشست روز گذشته شورای ریاست جمهوری عراق درباره قانون شوراها رسمی نبود

نشست روز گذشته شورای ریاست جمهوری عراق درباره قانون شوراها رسمی نبود

معاون نخست وزیر عراق شب گذشته اظهار داشت که نشست روز گذشته شورای ریاست جمهوری این کشور برای برای تصویب قانون انتخابات شوراهای استانی نشستی رسمی نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، برهم صالح خاطرنشان کرد: نشست روز گذشته شورای ریاست جمهوری عراق در دوکان به موضوع قانون انتخابات شوراهای استانی پرداخت، اما در مورد لغو ماده 50 این قانون جانب احتیاط در پیش گرفت و آن را تصویب نکرد.

صالح همچنین ابراز عقیده کرد که لغو ماده 50 قانون مذکور اشتباه بود.

در نشست روز گذشته شورای ریاست جمهوری، جلال طالبانی رئیس جمهور، طارق الهاشمی و عادل عبدالمهدی معاونان وی و مسعود بازرانی رئیس منطقه کردستان عراق حضور داشتند.

ماده 50 قانون انتخابات شوراهای استانی در مورد حقوق اقلیتها است.

شورای ریاست جمهوری عراق امروز قانون انتخابات شوراهای استانی را تصویب، اما پیشنهاد کرد که ماده حذف شده مربوط به حقوق اقلیتها، دوباره در این قانون درج شود.

پارلمان عراق 24 سپتامبر(سوم مهر) قانون انتخابات شوراهای استانی را تصویب و اعلام کرد که انتخابات در 31 ژانویه 2009 برگزار خواهد شد. به موجب این قانون، انتخابات در تمامی مناطق به استثنای استان های کردستان و کرکوک برگزار خواهد شد.

کد مطلب 759084

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