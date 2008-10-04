تأیید صحت کنکور87 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه اعضای شورا تلاش مسئولان برگزاری کنکور سراسری امسال را مطابق با ضوابط و مقررات مصوب دانستند، گفت: در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته ای متشکل از معاون علمی رئیس جمهور، دبیر شورا و وزرای علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دیدار با اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و بررسی آزمون سراسری امسال مشخص شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز امیدواری کرد با تعامل و همفکری این شورا و مجلس شورای اسلامی این موضوع به خوبی حل و فصل شود.

وی گفت: در این جلسه که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص آزمون سراسری امسال قرائت و در میان اعضای شورا به بحث و بررسی گذاشته شد.

مخبر دزفولی افزود: سازمان سنجش در این جلسه در گزارشی با ارائه آمار و اطلاعات دقیق از پذیرفته شدگان آزمون سراسری امسال در هر رشته با ذکر سهمیه های موجود به سوالات اعضای شورا پاسخ داد.

وی اضافه کرد: در این جلسه اعتراض و گلایه هر یک از اعضای شورا با اطلاعات دقیق داوطلبان پذیرفته شده از نظر رتبه قبولی مطابقت داده و گزارش آن به جلسه ارائه شد.

در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین از مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ویژه سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری هر چه بهتر و دقیق تر آزمون سراسری دانشگاه ها و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره آزمون سراسری امسال قدردانی شد.