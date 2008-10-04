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۱۳ مهر ۱۳۸۷، ۹:۵۱

در آخرین جلسه شورا اعلام شد:

تأیید صحت کنکور87 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی

تأیید صحت کنکور87 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در آخرین جلسه خود به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد صحت آزمون سراسری سال 1387 ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه اعضای شورا تلاش مسئولان برگزاری کنکور سراسری امسال را مطابق با ضوابط و مقررات مصوب دانستند، گفت: در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته ای متشکل از معاون علمی رئیس جمهور، دبیر شورا و وزرای علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دیدار با اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و بررسی آزمون سراسری امسال مشخص شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز امیدواری کرد با تعامل و همفکری این شورا و مجلس شورای اسلامی این موضوع به خوبی حل و فصل شود.

وی گفت: در این جلسه که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص آزمون سراسری امسال قرائت و در میان اعضای شورا به بحث و بررسی گذاشته شد.

مخبر دزفولی افزود: سازمان سنجش در این جلسه در گزارشی با ارائه آمار و اطلاعات دقیق از پذیرفته شدگان آزمون سراسری امسال در هر رشته با ذکر سهمیه های موجود به سوالات اعضای شورا پاسخ داد.

وی اضافه کرد: در این جلسه اعتراض و گلایه هر یک از اعضای شورا با اطلاعات دقیق داوطلبان پذیرفته شده از نظر رتبه قبولی مطابقت داده و گزارش آن به جلسه ارائه شد.

در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین از مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ویژه سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری هر چه بهتر و دقیق تر آزمون سراسری دانشگاه ها و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره آزمون سراسری امسال قدردانی شد.

کد مطلب 759107

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