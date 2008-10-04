کرمیار در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه را با همکاری ابوالفضل زرویی نصرآباد و علی میرفتاح به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه یک در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای نوشته‌ام. مجموعه کد تولید گرفته، اما به سه ماه پیش‌تولید نیاز دارد و زمستان کلید می‌خورد.

وی ادامه داد: در پسزمینه "خاطرات مرد ناتمام" به سال‌های 1327 تا 1332 پرداخته‌ایم. محوریت مجموعه طنز است و تجربه‌ای خوب در این پروژه کسب کردیم. این مجموعه تلویزیونی را علی‌اکبر رضایی تهیه می‌کند و خودم کارگردانی آن را به عهده دارم.

فیلم تلویزیونی "خانه ساحلی" به کارگردانی کرمیار و تهیه‌کنندگی حسین مروی آماده پخش از شبکه یک است.