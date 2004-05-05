رييس كميسيون انرژي براي رسيدگي به پرونده استات اويل بارديگر به نروژ مي رود

عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اعلام اين خبر گفت: هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي فروردين ماه امسال كار خود را براي رسيدگي به پرونده استات اويل آغاز كرده است تا بتواند ابهامات اين پرونده را روشن كند

سيد احمد عظيمي، در باره آخرين وضعيت اين پرونده گفت: رييس كميسيون انرژي به همراه هياتي براي مذاكره با پليس اقتصادي نروژ به اين كشور اعزام مي شود.

به گفته وي، تاكنون مسئولان ذيربط همچون وزير اطلاعات و نفت آخرين اطلاعات خود را به هيات تحقيق و تفحص ارايه داده اند اما هيات تحقيق و تفحص مجلس هنوز نتوانسته به نتيجه مناسبي برسد.

عظيمي افزود: با توجه به مدت كمي كه تا پايان مجلس ششم باقي مانده است، بعيد به نظر مي رسد نمايندگان بتوانند به جمع بندي مناسبي درباره رسوايي مالي استات اويل برسند و به احتمال زياد بررسي اين پرونده به مجلس هفتم كشيده خواهد شد.



