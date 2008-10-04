فشار لابی اسرائیل بر واشنگتن درباره تجهیز ارتش لبنان/ هراس از هماهنگی ارتش و مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، در پی سفر اخیر میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان به آمریکا و در شامگاه ورود دیوید هیل معاون وزیر امور خارجه آمریکا به بیروت، طرفداران لابی طرفدار اسرائیل در آمریکا برای فشار بر دولت جرج بوش به منظور بازنگری در کمکهای نظامی به نیروهای مسلح لبنان با این ادعا که فرماندهی ارتش لبنان اقدام کافی در مقابله با حزب الله انجام نمی دهد و همچنین نگرانی از نتایج گفتگوهای داخلی در لبنان که به اعتقاد لابی طرفدار اسرائیل ممکن است به افزایش نفوذ حزب الله به جای کاهش آن منجر شود، تحرکات گسترده خود را آغاز کرده اند.



مرکز مطالعات خاورمیانه که به شاخه سیاسی سازمان ایپک (کمیته امور عمومی آمریکا-اسرائیل) بزرگترین لابی طرفدار اسرائیل در آمریکا معروف است و بسیاری از مسئولان آمریکایی سابق در آن فعالیت دارند؛ در گزارشی تحقیقی درباره اقدام دولت فعلی آمریکا برای ارائه کمکهای بیشتر به ارتش لبنان حداقل تا روشن شدن نتایج انتخابات پارلمانی لبنان در آوریل(بهار آینده) 2009 و همچنین ورود رئیس جمهوری جدید به کاخ سفید هشدار داده است.



در این گزارش آمده است : دولت آمریکا خواستار 60 میلیون دلار برای ارائه آن به لبنان به عنوان کمک نظامی در سال آینده شده است، اما به ویژه درباره تحویل بالگردهای کبری به ارتش لبنان و همچنین از تحویل تجهیزات دید در شب با این ادعا که حزب الله ممکن است از آن استفاده کند، هشدار داده است .



این گزارش افزود : دولت آمریکا از زمان روی کار آمدن جریان 14 مارس در لبنان در پی ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان در سال 2005 تا کنون، 400 میلیون دلار به شکل کمکهای نظامی در اختیار لبنان قرار داده است که بخش بیشتر این کمکها به ویژه در پی درگیریهای نهرالبارد در قالب چهل پرواز به لبنان ارسال شد.



دیوید اشنایکر نویسنده این گزارش گفته است : عواملی چون افزایش نفوذ حزب الله در پی حوادث ماه می و اشاره میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان در اولین سخنرانی خود در مجلس نمایندگان به اینکه از امکانات و تجارب مقاومت استفاده خواهد کرد و همچنین آغاز جلسات گفتگوی ملی می تواند مانع از آن شود که دولت آمریکا میزان و نوع سلاحهایی را که ارتش لبنان می خواهد، در اختیار آن قرار دهد.



بر اساس این گزارش، در حالی که مسئولان دولت آمریکا از عملکرد ارتش لبنان در اردوگاه نهرالبارد ابراز رضایت می کنند، اما از اینکه ارتش هیچ اقدامی برای مقابله با حزب الله و مصادره سلاح آن انجام نمی دهد، ناراضی هستند و حتی ارتش را به همدستی با حزب الله و نیز سهل انگاری در موضوع ادعایی قاچاق سلاح متهم می کنند.



این گزارش همچنین آورده است که برخی طرفها در دولت بوش، ارتش لبنان را به همکاری با حزب الله در عملیات مشهوری که منجر به غرق شدن کشتی جنگی اسرائیل در جریان جنگ جولای 2006 از طریق دستگاههای رادار آن شد، متهم کرده است و نویسنده این گزارش ادعا کرده است که این مسئله سبب شد ارتش اسرائیل اقدام به بمباران رادارهای ارتش لبنان کند.

در این گزارش پیش بینی شده است : احتمال افزایش هماهنگی میان حزب الله و ارتش لبنان در آینده نزدیک در سایه گفتگوهای ملی میان نیروهای سیاسی اساسی که ممکن است منجر به توافقی درباره سیاست دفاع ملی میان ارتش و حزب الله شود و بدتر از آن در صورت شکست نیروهای 14 مارس در انتخابات پارلمانی در بهار آینده و ریاست دولت جدید به ریاست ائتلافی که حزب الله آن را رهبری می کند، وجود دارد، بنابراین کمکهای آمریکا به ارتش لبنان ممکن است به شکل کامل متوقف شود.



در این گزارش آمده است : با توجه به خطرات روزافزون بی ثباتی در لبنان به ویژه در پی حوادث اخیر شمال لبنان و ادامه دخالت سوریه در لبنان، ماموریت شکل گیری سیاست جدید در قبال لبنان برای نجات آنچه از دولت طرفدار غرب در بیروت باقی مانده به عهده دولت آتی آمریکا است و با افزایش همسویی و نزدیکی میان حزب الله و ارتش لبنان و رویکرد دستیابی به توافق رسمی برای تنظیم فعالیت و همکاری میان آنها، گزینه های واشنگتن در قبال نیروهای مسلح لبنان با محدودیتهای بیشتری روبرو خواهد شد.

خاطر نشان می شود دبیرکل حزب الله لبنان بر ضرورت تجهیز ارتش لبنان تاکید کرده است .