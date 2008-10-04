کرمانشاه جزو شش استان برتر کشور در زمینه کنترل قیمتها است

اصغر میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: در این نامه که از سوی وزیر بازگانی صادر شده علاوه بر اعلام کسب رتبه برتر استان از عملکرد سازمان بازرگانی استان کرمانشاه به دلیل برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و کنترل و نظارت بر قیمتها به شکل مستمر ودر ایام خاص تقدیر به عمل آمده است.

وی افزود: وزرات بازرگانی در سالهای اخیر به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت کالاها در ایام بازگشایی مدارس، ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی سال با همکاری ادارات زیر مجموعه اقدام به برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در سطح شهرستان های کشور می کند، بنابراین بر اساس ارزیابی تأثیر این گونه نمایشگاه ها بر تنظیم بازار های داخلی و رضایتمندی اقشار مختلف مردم ونظر سنجی به عمل آمده از بازدید کنندگان،غرفه داران این ارزیابی صورت گرفته است.

میرزایی یکی دیگر از عوامل این موفقیت را کسب امتیاز بیشتر توسط سازمان بازرگانی استان کرمانشاه در ارزیابی به عمل آمده در شاخصهای مختلف اعلام و تصریح کرد: کسب امتیاز برتر در شاخصهای اطلاع رسانی، قیمتهای پایین تر از بازار، کیفیت و مرغوبیت، تنوع کالا و چند شاخص دیگر از جمله دلایل کسب عنوان استان برتر در زمینه کنترل قیمتهاست.

رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: تلاشهای صورت گرفته توسط این سازمان در جهت کنترل قیمتها و در نتیجه موفقیت به دست آمده، حاصل تلاش پرسنل زحمت کش و خدوم آن است، بنابراین جا دارد ضمن تبریک این موفقیت از زحمات و تلاش بی وقفه آنها تقدیر و تشکر کنیم.