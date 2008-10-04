"سیم آخر" در مرحله ساخت موسیقی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم بر مبنای طرحی از امیراسد حسنزاده داستان اردشیر داماد آقای اسکندری است که به واسطه ثروت زیاد پدرزنش تن به کار نمیدهد. تا اینکه با فشار اسکندری برای یافتن شغل مناسب تصمیم میگیرد از ایران مهاجرت کند.
تهیهکننده فیلم 90 دقیقهای "سیم آخر" علیاکبر رضایی و محمد علیپور هستند و رامین راستاد، نازآفرین کاظمی، محمود کاظمی، محمد امیریمهر، صفا آقاجانی و شهرزاد کمالزاده در آن ایفای نقش میکنند. همزمان با ساخت موسیقی، حسین غضنفری مشغول تدوین و آرش اسحاقی صداگذاری پروژه را به عهده دارد.
عوامل این پروژه عبارتند از موسسه مطالعات فرهنگی راهبری مجری طرح، سپیده سپهری برنامهریز، حامد بختیاری مدیر تولید، فریبرز سیگارودی تصویربردار، آرش برومند صدابردار و محسن بابایی طراح گریم.
رضایی تاکنون تهیه مجموعههای "خاگینه" و "شب بلند زمستان" و فیلمهای 90 دقیقهای "وقت سیب" و "گنجشک" را به عهده داشته است.
