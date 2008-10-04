70 درصد امکانات زیربنایی تالش برقرار شد

به گزارش خبرنگار مهر در تالش ، محمداکبرزاده در جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه تالش، افزود: عدم برقراری 30 درصدی امکانات اساسی مردم در این منطقه به دلیل آسیب دیدگی جدی به شبکه ها است که با اعزام تیمهای فنی و مهندسی (امروز) این مشکل نیز برطرف می شود.

وی گفت: امکانات زیربنایی 90 درصد شهرستانهای آستارا، رضوانشهر و ماسال که در اثر سیل دچار آسیب شده بودند برقرار شده است.

هیچ روستایی در محاصره سیل نیست

اکبرزاده همچنین با اعلام اینکه هم اینک روستایی در محاصره سیل قرار ندارد، افزود: در اثر جاری شدن سیل هیچ ساختمان مسکونی تخریب نشده و تلفات جانی هم تاکنون گزارش نشده است.

جانشین ستاد حوادث غیر مترقبه گیلان در ادامه از هموطنان خواست از مسافرتهای غیر ضروری به منطقه جدا خودداری کرده و اگر قصد عبور از گیلان به اردبیل و بالعکس را دارند از مسیرهای ارتباطی استانهای زنجان و آذربایجان شرقی استفاده کنند.

محور تالش - آستارا همچنان مسدود است

این مقام مسئول در استانداری گیلان با اشاره به اینکه محور تالش - آستارا همچنان مسدود است، گفت: راه فرعی اسالم به خلخال به منظورعبور ترافیک مسافرانی است که دراستان گیلان به سر می برند و قصد رفتن به استان اردبیل و بالعکس را دارند باز است.

بارش سیل آسایی که از عصر پنجشنبه در استان گیلان شروع به باریدن کرد موجب وارد شدن خسارات سنگین به چهار شهرستان آستارا، تالش، رضوانشهر و ماسال در استان گیلان شد.