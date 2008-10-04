کرزای از ملاعمر خواست تا به دولت افغانستان بپیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد کرزای در یک برنامه تلویزیون "ژئو" پاکستان گفت: من به ملاعمر پیشنهاد می کنم تا به افغانستان بازگشته و من خودم به تنهایی و تماماً مسئول امنیت او را می پذیرم".

کرزای گفت که او از طرف ملاعمر به تمامی دنیا پاسخ خواهد داد.

رئیس جمهوری افغانستان همچنین ملاعمر را دعوت کرد تا با کنار گذاشتن سلاح به دولت این کشور بپیوندد.

این درخواست از سوی کرزای در حالی است که طالبان برای پذیرش چنین درخواستهایی چندین شرط را مطرح کرده است.

در مورد گفتگو با طالبان در بین کشورهای غربی اختلاف نظرهایی بوجود آمده است.

اما "فرانسوا فیون" وزیر دفاع فرانسه اخیر در اظهاراتی حمایت خود را از چنین گفتگوهایی اعلام کرده است.

روز سه شنبه 9 مهر رئیس جمهوری افغانستان از پاکستان و عربستان سعودی خواست تا به برقراری صلح در این کشور کمک کنند.