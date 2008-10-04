رایزنی رئیس جمهوری سوئیس با مقامات لبنانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، "پاسکال کوشپن" در این دیدارها بر حمایت کشورش از روند صلح و گفتگو در لبنان تاکید کرد.

راههای تقویت روابط دوجانبه، اوضاع خاورمیانه و موضوع آوارگان فلسطینی از جمله موضوعات مورد بحث در این دیدارها بود.

کمک های سوئیس به لبنان که از سال 2006 تاکنون به 14 میلیون دلار رسیده است نیز در این دیدار بررسی شد.

رئیس جمهوری سوئیس در رابطه با موضع کشورش در قبال اسکان آوارگان فلسطینی در لبنان گفت: حضور 400 هزار فلسطینی در کشوری همچون لبنان مشکلی پیچیده به شمار می رود و امکان ندارد این کشور به تنهایی آن را حل و فصل کند. وی در عین حال گفت که راه حل این مشکل باید شامل و گسترده باشد و به حل مسئله آوارگان فلسطینی بینجامد.

کوشپن در پایان بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمینشان تاکید کرد.

سفر رئیس جمهوری سوئیس به لبنان فردا یکشنبه به پایان می رسد.