عربستان از قيمت نفت مورد نظر آمريكا حمايت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،" سعود الفيصل " وزير امورخارجه عربستان ديروزدر يك كنفرانس مطبوعاتي درجده درباره افزايش قيمت نفت گفت: ما قطعا ازقيمت نفتي را كه پيشنهاد كرديم حمايت مي كنيم و معقتديم كه اين قيمت بايد به نفع شهروندان آمريكايي باشد.

بنابراين گزارش، وزيرامورخارجه عربستان با بيان اينكه سياستهاي نفتي اين كشوربراساس يك سياست حساب شده ومتناسب با شرايط است، اظهارداشت: گمان نمي كنم كه روابط آمريكا- عربستان سعودي ربطي با قيمت نفت داشته باشد و ما قصد نداريم ازنفت به عنوان يك ابزارعليه آمريكاييهااستفاده كنيم .

سعود الفيصل تصريح كرد: تعيين قيمت نفت يكي از تلاشهاي ما در سال مالي كنوني است و بايد تمام عوامل موثر بر قيمت نفت به طورچشم گير مورد توجه قرار گيرد .

وزير امورخارجه عربستان درعين حال سطح توافقات صورت گرفته درباره تعيين قيمت نفت را خوب توصيف كرد.

لازم به ذكر است به علت ترس از ارتباط عربستان با تروريسم وبروزحمله به تاسيسات نفتي درخاورميانه، قيمت هربشكه نفت خام21/38 دلاررسيد و اين بالاترين سطح قيمت از اكتبر سال 1990 تاكنون بوده است.

قيمت هر بشكه نفت خام سبك دربازارنيويورك در ماه ژوئن به طور ناگهاني 82 سن افزايش يافت وبه 21/38 دلار رسيد و اين بالاترين سطح قيمتها از 16 اكتبر سال1990 تاكنون است .