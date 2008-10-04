تیم های فوتبال "داماش" و "کوثر" سهم لرستان شدند

استاندار لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد ، اظهار داشت: پس از یک دوره پیگیری یکساله با مسئولان ذیربط و مدیران باشگاههای ورزشی و فرهنگی لیگ برتر و دسته یکم کشوری موفق شدیم که زمینه انتقال و استقرار دو تیم دسته یکم در استان را فراهم آوریم .

صابری تصریح کرد : با توجه به اشتیاق، جدیت و تاکیدات جوانان ، نخبگان ورزشی و ورزش دوستان درون و برون استانی و همچنین مردم علاقمند به امر فوتبال انتقال تیم های لیگ برتری و یا دسته یک به عنوان یکی از مطالبات جدی جامعه ورزشی ، مردم و نمایندگان و مسئولین به عنوان یک عامل مؤثر در خصوص ایجاد و تقویت روحیه شادابی و نشاط در جامعه بود .

وی افزود : با پیگیری های مکرر و مستمر، همراهی و همکاری مسئولین و حمایت جوانان و نمایندگان مجلس در این فصل از بازیهای "جام آزادگان" تیم دسته یک کوثر تحت عنوان "کوثر لرستان" در خرم آباد مستقر وفعالیت خود را آغاز می کند .

استاندار لرستان یادآور شد : همچنین تیم دسته یک داماش ایرانیان با عنوان "داماش لرستان" در دورود مستقر وفعالیت خود را شروع خواهد کرد .

وی ادامه داد : تیم داماش برای ساخت ورزشگاه در استان برنامه ریزی کرده تا فعالیت ها و مسابقات خود را انجام دهد .

صابری پیرامون تاریخ آغاز بازیهای لیگ آزادگان ، خاطر نشان کرد : بر اساس تصمیم سازمان تربیت بدنی امسال مسابقات جام حذفی قبل از شروع بازیهای جام آزادگان برگزار می شود که بلافاصله بعد از آن بازیهای جام آزادگان آغاز خواهد شد .