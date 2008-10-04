برداشت 31 هزار و 45 تن خربزه، هندوانه و عسل در ساوه و زرندیه

اراک - خبرگزاری مهر: معاون فنی جهاد کشاورزی ساوه گفت: در پایان برداشت سه محصول، خربزه، هندوانه و عسل در مجموع 31 هزار و 45 تن خربزه، هندوانه و عسل در ساوه و زرندیه در استان مرکزی برداشت شد.