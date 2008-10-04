برداشت 31 هزار و 45 تن خربزه، هندوانه و عسل در ساوه و زرندیه

هدایت الله کارگر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با پایان یافتن برداشت خربزه از سطح مزارع کشاورزی این شهرستان، 21 هزار تن از این محصول برداشت شد.
وی تاکید کرد: این میزان خربزه از سطح 700 هکتار از اراضی کشاورزی ساوه برداشت شده است.
وی متوسط برداشت خربزه در سال جاری در سطح مزارع ساوه را 30 تن از هر هکتار خواند و اضافه کرد : سطح زیر کشت و برداشت خربزه در ساوه در مقایسه با سال گذشته تغییری نداشته است.
کارگر با یادآوری اینکه امسال 10 هزار تن هندوانه از سطح مزارع شهرستان ساوه برداشت شده خاطر نشان کرد: این میزان، از سطح 500 هکتار و با متوسط عملکرد 20 تن در هر هکتار برداشت شده است.
به گزارش خبرنگار مهر در اراک امسال 45 تن عسل در شهرستان زرندیه ساوه تولید شد که این میزان تولید در مقایسه با سال گذشته 15 درصد کاهش داشته است.
کارگر عنوان کرد: این میزان عسل تولیدی از سه هزار و 73 کلنی زنبور عسل در این شهرستان به دست آمده است.
هم اکنون حدود یک هزار زنبوردار در این شهرستان مشغول پرورش زنبور عسل هستند.
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