"آرسنیک و تور کهنه" کاپرا در شبکه چهار

به گزارش خبرنگار مهر، کاپرا سال 1944 فیلم سیاه و سفید "آرسنیک و تور کهنه" را به مدت 118 دقیقه ساخت. جولیوس و فیلیپ اپستاین فیلمنامه این اثر را بر مبنای نمایشنامه‌ای از جوزف کسلرینگ نوشتند و ماکس استاینر موسیقی متن آن را ساخت.

در "آرسنیک و تور کهنه" کری گرانت، ریموند ماسی، پتر لوره، جوزفین هال و جین ادیر بازی کرده‌اند و در خلاصه داستان آن آمده است: خواهران بروستر مردهای مسن را با شراب خانگی مسموم و جسدهایشان را در زیرزمین خانه پنهان می‌کنند. سرانجام برادرزاده آنها مورتیمر به راز این جنایت‌ها پی می‌برد.

کاپرا فیلمساز آمریکایی و سازنده فیلم‌های مطرح "یک شب اتفاق افتاد"، "آقای دیدز به شهر می‌رود"، "آقای اسمیت به واشینگتن می‌رود"، "زندگی شگفت‌انگیزی است" و "جیبی پر از معجزه" است. او سال 1991 در 94 سالگی درگذشت و سه بار برنده اسکار شد.