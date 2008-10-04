اعتبارات دولتی بر اساس الگوهای پیشرفت هزینه شود

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، جهانبخش محبی نیا صبح امروز در جلسه شورای اداری شهرستان تکاب افزود: برای دستیابی به توسعه همه جانبه می باید سرمایه گذاریهای بخش های مختلف مبتنی بر اصول والگوهای پیشرفت هدایت و حمایت شود.

وی با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی کشور با اجرای صحیح و اصولی برنامه های دولت زمینه توسعه همه جانبه را فراهم می کنند خاطرنشان کرد: هزینه اعتبارات مصوب دولت در سفرهای استانی رئیس جمهور به صورت هدفدار و آینده نگر می تواند پایه های توسعه و پیشرفت اقتصادی، صنعتی و علمی را محکمتر کند.

نماینده مردم میاندوآب، شاهیم دژ، تکاب در مجلس بیان داشت: فرآیند تحقق توسعه و پیشرفت و دستیابی به موفقیتهای اقتصادی در عرصه های بین المللی باید همراه به عنوان الگوی پیشرفت مورد توجه دستگاههای اجرایی قرار گیرد.

محبی نیا خاطرنشان کرد: تحقق اهداف دولت در سفرهای استانی و اجرا و تکمیل طرحهای مصوب می تواند شاخصهای توسعه در کشور را بهبود ببخشد.

وی با اشاره به روند رشد طرحهای عمرانی در شهرستانهای تکاب، خواستار توجه ویژه مسئولان در جهت اتمام هرچه سریعتر طرحهای عمرانی این شهرستان شد.

در ادامه فرماندار تکاب گزارشی از چگونگی و روند اجرای پروژه های عمرانی این شهرستان از جمله در بخش راهسازی، اصلاح و بهسازی راههای روستایی، بیمارستان 64 تختخوابی و نیز پروژه های ورزشی و آموزشی ارائه کرد.

محمود دولتی در ادامه از مسئولان استانی خواست برای از سرگیری اجرای شبکه گاز شهری و واگذاری انشعاب گاز خانگی به شهرستان تکاب تلاش کنند.