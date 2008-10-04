کلیه مهدهای کودک ایلام به بخش خصوصی واگذار شد

صادق رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در حال حاضر 200 مهد کودک در استان ایلام فعالیت دارند و در راستای اجرای سیاست اصل 44 تمامی آنها به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی بیان دشت: هفت هزار و 500 کودک در مهدهای کودک استان ایلام مشغول به فعالیت هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه تمام فعالیتهای مهدهای کودک استان ایلام زیر نظر بهزیستی استان انجام می شود، خاطر نشان کرد: بهزیستی استان در زمینه پرداخت تسهیلات، تجهیز و نوسازی و کمکهای مورد نیاز از آنها حمایت می کند.

رستمی یادآور شد: 100 درصد مهدهای کودک استان ایلام در اماکن استیجاری فعالیت دارند و این بزرگترین مشکل استان ایلام در این زمینه است.

این مسئول یادآور شد: یکی از مهمترین دلایل آن ضعیف بودن بنیه مالی مدیران و کم بودن شهریه کودکان است.

هم اکنون بیش از 80 هزار نفر در استان ایلام از خدمات مختلف بهزیستی بهره مند هستند.