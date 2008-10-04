کشف موقوفات جدید در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، حجت الاسلام روح الله بیگی صبح امروزدر همایش علما و روحانیون میاندوآب افزود: دو هزار و 300 هکتار زمین وفقی در سلماس، 300 هکتار در نقده، 35 هکتار در روستای حیدرلوی ارومیه، چندین هکتار زمین کشاورزی و باغی و اماکن تجاری و مسکونی در میاندوآب و شاهین دژ ، 9 باب مدرسه و دو باشگاه ورزشی در میاندوآب این موقوفات را شامل می شود که تا 10روز گذشته در تصرف اشخاص و نهادهای دیگر و یا بلاتکلیف باقی مانده بودند.

وی با بیان اینکه با شناسایی و کشف این موقوفات اقدامات لازم برای تحویل گرفتن و ساماندهی آنها آغاز شده است از مردم خواست در صورت اطلاع از وقفیات بلاتکلیف اداره کل اوقاف و ادارات اوقاف شهرستانها را در جریان بگذارند.

همچنین امروز در جریان سفر مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان به میاندوآب عملیات اجرایی ساخت بزرگترین مجتمع فرهنگی، تجاری جنوب آذربایجان غربی در میاندوآب آغاز شد.

در آیین آغاز ساخت این مجتمع مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: این مجتمع در محل حمام قدیمی بلور میاندوآب که یکی از موقوفات بلاتکلیف باقی مانده در مرکز شهر میاندوآب بود در زمینی به مساحت 800 متر مربع در 14 طبقه و با بیش از ده هزار مترمربع زیربنا ساخته می شود.

حجت الاسلام روح الله بیگی با اشاره به اینکه برای ساخت این مجتمع در مدت دو سال بیش از 10 میلیارد ریال از اعتبارات و درآمدهای اداره کل اوقاف و امور خیریه استان هزینه خواهد شد افزود: پس از بهره برداری از این مجتمع علاوه بر ایجاد مکان مناسب برای اجرای برنامه های فرهنگی، مذهبی، درآمدهای حاصل از آن در قالب مساعدتهای مالی برای مساجد و حسینیه ها، امور دینی و فعالیت هیئت های فرهنگی، مذهبی هزینه خواهد شد.