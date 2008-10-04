به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، روزنامه انگلیسی تلگراف به نقل نتایج تحقیقات جدید نوشته است که 46 درصد از آموزگاران مقاطع ابتدایی و متوسطه اظهار داشته اند که مجاز گذاشتن داختران در داشتن نمادهای دینی در مدارس با ارزشهای بریتانیا منافات دارد.

آنها همچنین مدعی شده اند که حجاب می تواند هماهنگی نژادی و دینی در مدارس را از بین ببرد.

این اظهارات در تحقیقی مورد تأکید قرار گرفته از سوی سازمان "یوگاو" انجام شده و می تواند به بحث درباره داشتن نمادهای دینی در بریتانیا را به یک جنجال تبدیل کند.

این درحالی است که اسلام حجاب را نماد دینی در نظر نگرفته ، بلکه آن را به عنوان یک اصل واجب برای زنان معرفی کرده است. درحال حاضر مدارس برای اتخاذ تصمیم های خود در رابطه با حجاب دانش آموزان آزاد و خودمختار هستند .

در ماه ژوئیه یک دانش آموز سیک در دادخواهی خود در دادگاه علیه مدرسه ای که خواستار همراه نداشتن دستبند خود شده بود پیروز شد.

جان دانفورد دبیرکل انجمن کالج و رهبری دانش آموزان از حق مدارس برای تصمیم گیری مستقل حمایت کرد و گفت: دادگاه ها مانع رعایت استاندارد لباس متحد یک شکل دانش آموزان می شوند.

این درحالی است که کریستین بلورز دبیرکل اتحادیه ملی آموزگاران بریتانیا اظهار داشت: زمانی که دانش آموزان اصول لباس یک شکل مدارس را نقض کنند به انسجام ضربه وارد کرده اند.