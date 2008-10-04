۱۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۱

در سایه بی‌اطلاعی از اسلام/

آموزگاران بریتانیا با حجاب دانش‌آموزان مخالفت کردند

نیمی از آموزگاران بریتانیایی در سایه بی‌اطلاعی از تعالیم اسلام و اصل واجب بودن حجاب بر زنان مسلمان، خواستار ممنوعیت روسری در مدارس شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، روزنامه انگلیسی تلگراف به نقل نتایج تحقیقات جدید نوشته است که 46 درصد از آموزگاران مقاطع ابتدایی و متوسطه اظهار داشته اند که مجاز گذاشتن داختران در داشتن نمادهای دینی در مدارس با ارزشهای بریتانیا منافات دارد.

آنها همچنین مدعی شده اند که حجاب می تواند هماهنگی نژادی و دینی در مدارس را از بین ببرد.

این اظهارات در تحقیقی مورد تأکید قرار گرفته از سوی سازمان "یوگاو" انجام شده و می تواند به بحث درباره داشتن نمادهای دینی در بریتانیا را به یک جنجال تبدیل کند.

این درحالی است که اسلام حجاب را نماد دینی در نظر نگرفته ، بلکه آن را به عنوان یک اصل واجب برای زنان معرفی کرده است. درحال حاضر مدارس برای اتخاذ تصمیم های خود در رابطه با حجاب دانش آموزان آزاد و خودمختار هستند .

در ماه ژوئیه یک دانش آموز سیک در دادخواهی خود در دادگاه علیه مدرسه ای که خواستار همراه نداشتن دستبند خود شده بود پیروز شد.

جان دانفورد دبیرکل انجمن کالج و رهبری دانش آموزان از حق مدارس برای تصمیم گیری مستقل حمایت کرد و گفت: دادگاه ها مانع رعایت استاندارد لباس متحد یک شکل دانش آموزان می شوند.

این درحالی است که کریستین بلورز دبیرکل اتحادیه ملی آموزگاران بریتانیا اظهار داشت: زمانی که دانش آموزان اصول لباس یک شکل مدارس را نقض کنند به انسجام ضربه وارد کرده اند.

کد مطلب 759201

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
