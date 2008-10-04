تاکید هنیه بر بازسازی سرویسهای امنیتی فلسطین بر اساس معیارهای ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، اسماعیل هنیه شب گذشته اظهار داشت: گفتگوهای کنونی رهبران جنبش حماس با مسئولان مصری در قاهره مقدماتی است و امیدواریم که این گفتگوها زمینه گفتگوهای جدی را بدون هیچگونه پیش شرط خارجی فراهم کند.

وی در رابطه با برنامه های حماس در گفتگوهای قاهره تصریح کرد: ما قصد داریم اوضاع فلسطین را به طور ریشه ای بررسی و از تجربیات گذشته استفاده کنیم و نمی خواهیم این گفتگوها منجر به توافقات سطحی شود و یکی از طرفها بر دیگری غلبه کند و اتفاقی که در جریان امضای توافقنامه مکه روی داد؛ به وجود آید.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین در پایان گفت: ما می خواهیم از احترام به گزینه ملت فلسطین، نتایج انتخابات و احترام به قانون اساسی سخن بگوییم و نیز خواهان بازسازی سرویس های امنیتی کرانه باختری و نوارغزه بر اساس معیارهای ملی هستیم.

لازم به ذکر است مصر در حال حاضر با 12 گروه فلسطینی درباره راههای خروج از بحران کنونی فلسطین گفتگو کرده است.

عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعات مصر همچنین قرار است در ماه اکتبر با هیئت جنبش حماس نیز دیدار کند تا رایزنی های مقدماتی خود را با گروههای فلسطینی با هدف از سرگیری گفتگوهای داخلی فلسطین پایان دهد.