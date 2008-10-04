برخورد جدی با موقوفه خواران ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حیدر مصلحی در جلسه شورای بررسی راهکارهای حفظ و احیای موقوفات کشور با بیان این مطلب افزود: تاکید مقام معظم رهبری در این زمینه وظیفه ما را سنگین تر می کند و همه باید با بهره گیری از نظارت کارشناسان ابتدا تعریف درستی از موقوفه خواری ارائه بدهیم و با برخورد حساب شده و جدی، موقوفاتی را که به علل مختلف توسط افراد و اداراتی که با دست یابی به اطلاعات ، بخشی از املاک وقفی را به تصرف در آورده اند مسترد نماییم.

سرپرست سازمان اوقاف با تاکید بر اجرای اقدامات موثر برای جلوگیری از امکان سو استفاده سود جویان از دست اندازی به موقوفات ، بررسی تمامی راه های حقوقی و قانونی را در این زمینه خواستار شد.

در این نشست که با حضور معاونین سازمان اوقاف و مدیر کل امور حقوقی و اوقافی برگزار شد، مقرر گردید دو کمیته حقوقی و پیشگیری به ریاست معاونت امور اوقافی و یک کمیته با عنوان کمیته فرهنگی و اطلاع رسانی با مسئولیت روابط عمومی تشکیل و راهکارهای لازم در زمینه احیا و حفظ موقوفات بررسی و ارائه شود.