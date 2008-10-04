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۱۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۱۴

حمایت اتحادیه فیلمسازان کوتاه اسلامی از جشنواره "آسا"

حمایت اتحادیه فیلمسازان کوتاه اسلامی از جشنواره "آسا"

اتحادیه فیلمسازان کوتاه کشورهای اسلامی از نخستین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های انساندوستانه "آسا" حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اطلاع‌رسانی نخستین دوره این جشنواره اعلام کرد اتحادیه فیلمسازان کوتاه کشورهای اسلامی که در حال حاضر 20 عضو از 19 کشور اسلامی دارد در جهت اهداف اتحادیه از جشنواره فیلم‌های کوتاه "آسا" حمایت می‌کند. اهداف این اتحادیه تقویت جریان فیلمسازی کوتاه و تلاش برای از انزوا درآوردن مقوله فیلم کوتاه اسلامی در جهان است.

اتحادیه فیلمسازان کوتاه اسلامی به پیشنهاد انجمن سینمای جوانان در جریان بیست و سومین جشنواره ملی و یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران با حضور میهمانانی از کشورهای اسلامی (30 آبان تا پنجم آذر 85 در تهران) تشکیل شد. مقر اصلی اتحادیه در تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، کوی 19، پلاک 20 است.

ناصر باکیده مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران نماینده ایران و دبیر کل اتحادیه است. نخستین جشنواره فیلم‌های انساندوستانه "آسا" از دوم تا ششم دیماه در ایران برگزار می‌شود. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به www.asafest.com مراجعه کنند.

کد مطلب 759211

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