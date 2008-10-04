26 میلیارد ریال به مقاوم سازی خانه های روستایی خمین اختصاص یافت

محمدرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تسهیلات با سود پنج درصد برای 350 واحد مسکونی روستای در نظرگرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات فوق، طی سه مرحله و سقف 75 میلیون ریال با بازپرداخت 10 ساله به متقاضیان پرداخت می شود، عنوان کرد: با توجه به حادثه خیز بودن استان مرکزی و فرسودگی منازل روستایی، بهسازی خانه های روستایی دارای اهمیت زیادی است که باید به آن و توجه بیشتری شود.

وی با یادآوری اینکه در 180 روستای شهرستان خمین 12 هزار خانه وجود دارد، گفت: سال گذشته حدود 48 میلیارد ریال برای احداث 750 واحد مسکونی در این شهرستان اختصاص یافت.