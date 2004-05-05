مدعيان يك صندلي

به گزارش خبرنگار "مهر" ماموريت دوساله اكبرغمخواردرحالي هفدهم خرداد ماه به پايان مي رسد كه تيم تحت رهبري او دراين مدت نتوانست عنوان قهرماني رقابتهاي ليگ برتر رااز آن خود كند. مقام سومي دردومين دوره ومقام پنجمي (احتمالا) در سومين دوره رقابتهاي ليگ برتربه هيچ وجه نتوانست هواداران پرشمار پرسپوليس را كه فقط به قهرماني تيمشان فكرمي كنند، راضي كند. اين نارضايتي ها ازهفته چهارم رقابتهاي اين فصل با اولين شكست مقابل پيكان نمايان شد وبا هرشكست وتساوي شاهد ابرازمخالفت هاي بسياري عليه حضوراكبرغمخواردراين باشگاه بوديم. يكي از دلايل اصلي اين اعتراضات كنارماندن علي پروين ازپرسپوليس بود كه با هرناكامي نام او درورزشگاههاشنيده مي شد تا شايد زمينه بازگشتش فراهم شود.

همه اين اعتراضات برخلاف برنامه ها و اهداف اكبرغمخواربود و به همين جهت او تا پايان فصل هيچ واكنشي به اين خواسته طرفداران علي پروين نشان نداد به روند اصلاحاتش ادامه داد! با اين حال هيچگاه منكرحضور پروين درپرسپوليس نشد و در مصاحبه هايش عنوان كرد صندلي مديرفني اوهميشه خالي خواهد ماند.

هفته ها قبل ازآنكه پرسپوليس درآخرين بازي خودمقابل فولاد شكست بخورد، زمزمه هاي كنارگذاشتن اكبرغمخوارازمديرعاملي پرسپوليس آغاز شد و درشكست هاي خانگي اين تيم به اوج خود رسيد تا جايي كه هواداران حاضر درورزشگاه بارها به صراحت خواهان كنار گذاشتن غمخوار وحضورعلي پروين يا فرد ديگري به عنوان مديرعامل باشگاه پرسپوليس شدند.

اين ناكامي ها مي توانست با تفكري واحد دركادرمديريتي باشگاه پرسوليس به حداقل برسد اما زماني كه اختلافات دروني هيات مديره به اوج خود رسيد هيچگاه اين فرصت را دراختيارپيكرنيمه جان پرسپوليس قرارنداد تا درسايه اين تفكرواحد جان تازه اي بگيرد. درمورد اختلافات اعضاي هيات مديره باشگاه پرسپوليس گفته مي شود ازجمع شش نفره اي كه درجلسات نامنظم اين هيات مديره شركت مي كردند عده اي موافق مديريت اكبرغمخواربودند و دسته مقابل تلاش مي كردند شرايط را به گونه اي فراهم كنند تا غمخوار صندلي مديرعاملي راخالي كند. حتي گفته مي شود اكبر غمخوارمصوبات هيات مديره را به اجرا درنمي آورد واين موضوع به دوگانگي و دسته بندي بيشترهيات مديره كمك كرد.

جليل سازگارنژاد ، سيد ضياءالدين شجاعي برهان، جعفر كاشاني ، محمود خسروي وفا و سيد حميد پورمحمد اعضاي ابتدايي هيات مديره باشگاه پرسپوليس راتشكيل مي دادند كه ازاين جمع محمد دادكان ، محمود خسروي وفا و جليل سازگار نژاد حضور كمتري درجلسات هفتگي داشتند. دادكان به بهانه مشغله كاري درفدراسيون فوتبال ، محمود خسروي وفا به بهانه حضور درجلسات شوراي شهر و فدراسيون معلولين و جانبازان و جليل سازگارنژاد بدون بهانه خاصي دراين جلسات حضور پيدا نمي كردند. ازبين سه عضوديگرنيزسيد حميد پورمحمد كمتر درجلسات حضور پيدا مي كرد درحالي كه جعفر كاشاني منظم ترين عضو هيات مديره بود وبه همراه سيد ضياءالدين شجاعي برهان به دعوت اكبرغمخوارپاسخ مثبت مي دادند. دو دستگي اعضاء هيات مديره پرسپوليس درحالي به وضوح قابل درك بود كه اين اختلافات تاثيرمنفي اش را برروند نتيجه گيري و مشكلات تيم گذاشته بود و هر روز شاهد نزول بيشتر پرسپوليس در رقابتهاي ليگ برتر بوديم. شايد همين نزول به طيف مخالف اكبرغمخواراين فرصت را مي داد تا برنامه هايشان را با سرعت و شدت بيشتري به اجرا درآورند.

با نزديك شدن به روزهاي پاياني ماموريت اكبرغمخوار درپرسپوليس هرروز شاهد مطرح شدن نام جديدي به عنوان جانشين اوهستيم . دراين بين سازمان تربيت بدني به عنوان متولي اصلي پرسپوليس هنوزموضع مشخصي را اتخاذ نكرده وهمه چيز را به پايان رسمي ماموريت غمخوارموكول كرده است . شايد همين تعلل سازمان تربيت بدني اين فرصت را دراختيار برخي نزديكان اكبرغمخوار ومدعيان صندلي رياست قرارداده تا با حربه هاي مختلف، خود رابه عنوان مديرعامل جديد معرفي كنند.

جليل سازگار نژاد، اصغرباقريان، جعفركاشاني ، مهندس تركان ، مهندس صفايي فراهاني و مهندس سعيد فائقي ازجمله افرادي هستند كه درطول روزهاي گذشته صحبت ازحضورآنها دركادرمديريتي باشگاه پرسپوليس به ميان آمده است. جليل سازگارنژاد كه مدتهاست درجلسات هيات مديره اين باشگاه شركت نكرده است به عنوان عضوهيات رييسه فدراسيون فوتبال وعضو هيات مديره باشگاه برق و نماينده مردم شيرازدرمجلس شوراي اسلامي درتلاش است به عنوان يك چهره سياسي هيات مديره پرسپوليس، تفكرات اصولگرايانه را دراين باشگاه مردمي پياده كنداما تا به حال موفق به اين امرنشده است. درحالي كه گفته مي شود سازگارنژاد دوبارپيشنهاد مدير عاملي را كه ازسوي مهندس مهرعليزاده مطرح شده بود رانپذيرفته ، اما به اعتقاد دوستان نزديكش ، او توان مديريتي بالايي ندارد و به همين خاطرترجيح مي دهد بيشتر به عنوان يك سياستگزاردركنارمديرعامل باشد. سازگانژاد يكي از اعضاي مخالف مديرعاملي اكبرغمخواراست كه دراين مدت تلاش كرد با استفاده ازبرخي ارتباطات رسانه اي موقعيت غمخواررا متزلزل جلوه دهد.

مهندس تركان رييس سابق هيات فوتبال اصفهان يكي ديگراز گزينه هايست كه صحبت ازحضوراوبه عنوان مديرعامل جديد باشگاه پرسپوليس مطرح شده است اما با توجه به شرايط موجود احتمال حضوراوبسياركم است.

مهندس محسن صفايي فراهاني نيز كه هنوزازاوبه عنوان بهترين رييس فدراسيون فوتبال بعد ازانقلاب نام برده مي شود با وجودپيشنهادي كه به او شده ، به هيچ وجه حاضر نيست به ورزش برگردد. درگريزان بودن اواز ورزش همين بس كه به محض ديدن يك خبرنگار ورزشي با لحن خاصي گفته بود: "اصلا صحبت ورزش رانكن." ضمن اينكه ازمديري چون صفايي فراهاني كه سابقه درخشاني درفدراسيون فوتبال دارد و بنا بر دستور رئيس جمهور كاردرفدراسيون را پذيرفت، بعيد است مديريت باشگاهي بي امكانات و بي پول مثل پرسپوليس را بپذيرد.

جعفركاشاني به عنوان يك پيشكسوت پرسپوليس حاضردرهيات مديره، كه سابقه ساختن امكانات و تاسيسات مجهزي را براي باشگاه شاهين دركارنامه خود دارد . يكي ديگرازگزينه هاست كه مثل چند گزينه قبلي ازشانس بسياراندكي براي جانشيني اكبرغمخواربرخورداراست. او به عنوان نماينده پيشكسوتان پرسپوليس تمام تلاشش اين است كه بتواند از منافع و حقوق ازدست رفته اين قشر دفاع كند.

هرچند در جامعه ورزش ازسعيد فائقي به عنوان بهترين گزينه براي جانشيني اكبر غمخوارنام برده مي شد اما مصاحبه اخيروي با مطبوعات كه عنوان كرده بود "من بيايم ، پروين را بر مي گردانم" عملا شانس اودرنزد مسئولان سازمان تربيت بدني را به صفر رسانده است. شايد اگر او با شعار ديگري وارد اين ماجرا مي شد، مي توانست تا روزهاي آينده هم همچنان يكي ازشانس هاي مسلم باشد.

اما گزينه اي كه طي روزهاي گذشته شانس بيشتري به او داده شده اصغر باقريان مدير عامل سابق فولاد خوزستان است كه ازچند ماه قبل به عنوان قائم مقام باشگاه پرسپوليس به تهران آمد و بسياراميدواربود كه بتواند توانايي هايش را دراين باشگاه بروزدهد اما عملا اين طورنشد و درروزهاي پاياني ليگ برتراو ناچاربه كناره گيري ازاين تيم شد. درمورد اصغر باقريان گفته مي شود از آنجا كه او درفولاد كارنامه موفقي ازخود برجاي گذاشته قصد دارد با پياده كردن همان طرحها درپرسپوليس نامش را درتاريخ اين باشگاه ماندگاركند اما هنوزنتوانسته نظرمساعد رييس سازمان تربيت بدني را به خود جلب كند. باقريان كه به كار بلند مدت اعتقاد دارد مديرعامليش در پرسپوليس را رد نمي كند اما به حضورش هم چندان اميدوار نيست:« فعلا كه چيزي مشخص نيست، اما اگرهم شرايط فراهم شود بايد براي موفقيت پرسپوليس برنامه هاي بلند مدت داشته باشيم.»

همه اين گمانه زني ها درحالي صورت مي گيرد كه تشريح برنامه هاي اكبرغمخوار از زبان خودش اين ذهنيت را پررنگ مي كند كه او درپرسپوليس ماندگار است. تشكيل كميته فني براي انتخاب و جذب بازيكنان فصل آينده، برنامه ريزي براي برپايي اردوهاي خارجي ، برگزاري جلسات با وينكوبگوويچ و برطرف كردن مشكلات مالي از جمله برنامه هايي هستند كه اكبرغمخوارازآنها براي اجرا دريك ماه باقي مانده نام مي برد! اگربه اظهارات اكبرغمخوارخوش بينانه نگاه كنيم و آنها را در حد شعار ندانيم مي توان اين احتمال را داد كه مدت ماموريت او درپرسپوليس تمديد خواهد شد. جلسه ايي كه اوروزدوشنبه هفته جاري با مهندس مهرعليزاده داشت مي تواند به قطعي شدن اين احتمال كمك كند. مهندس محسن مهرعليزاده رييس مجمع باشگاه پرسپوليس هنوز دراين مورداظهار نظر رسمي نكرده اما درجلساتي كه با نزديكان باشگاه پرسپوليس داشته ، رضايت نسبي خود ازعملكرد اكبرغمخواررا اعلام كرده است.

بااين شرايط و در حالي كه يك ماه ديگر به پايان ماموريت اكبرغمخوار درباشگاه پرسپوليس باقيمانده ، مدعيان صندلي مديرعاملي درتلاشند با رايزني هاي خود از طريق كانالهاي سياسي ، شانس شان را براي جانشيني احتمالي اكبرغمخوار بيشتر كنند هرچند كه نظرسازمان تربيت بدني كه روزهفدهم خرداد اعلام خواهد شد مي تواند همه اين شانسها را به صفر برساند و بازهم مهندس حاج علي اكبرغمخواربه عنوان مديرعامل پرسپوليس به كارش ادامه دهد.

