نرخ سود بخشی از تسهیلات بانک مرکزی به بانکها تک رقمی شد

محمدرضا حاجیان در گفتگو با مهر درمورد ایجاد خط اعتباری 60 هزار میلیارد ریال برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: این خط اعتباری از طریق بانک مرکزی در اختیار بانکها قرار خواهد گرفت.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی این خط اعتباری را در اختیار بانکها قرار خواهد داد تا آنها این تسهیلات را به بخشهایی پرداخت کنند که طرحهای مشخصی را برای دریافت وام ارائه دهند، یعنی پرداخت این تسهیلات مشروط بر ارائه طرحهای قابل قبول خواهد بود.

وی همچنین در مورد نرخ سود بانکی این اعتبارات گفت: نرخ سود 9 درصدی برای خط اعتباری است که بانک مرکزی در اختیار بانکها قرار خواهد داد.

حاجیان ادامه داد: اما بانکها تسهیلات اعطایی به بخش تولید و مشتریان را بر اساس بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی و بر مبنای نرخهای سود متعارف می پردازند.

وی ادامه داد: یعنی نرخ سود عقود مبادله ای 12 درصد و نرخ سود عقود مشارکتی نیز بستگی به بازدهی طرحها دارد.

به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، نرخ سود 9 درصد فقط برای خط اعتباری بانک مرکزی به بانکها در نظر گرفته شده است، زیرا بانکها نیز باید سود کسب کنند.