50 میلیون ریال فطریه و کفاره در ساوجبلاغ جمع آوری شد

مجید بوچالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیته امداد شهرستان ساوجبلاغ در روزهای قبل از عید فطر پاکتهای آماده شده برای فطریه را در بین دانش آموزان مدارس توزیع کرد و در روز عید نیز 12 پایگاه در سطح شهر در مکانهای اقامه نماز عید فطر به جمع آوری فطریه و کفاره پرداختند.

وی خاطر نشان کرد: در ایام ماه مبارک رمضان 50 نفر از خیرین آمادگی خود را برای حمایت از ایتام شرکت داده شده در طرح اکرام اعلام و ثبت نام کردند.

بوچالی عنوان کرد: توزیع مقادیر جمع آوری شده بین خانواده های تحت حمایت کمیته امداد از صبح روز 13 مهر آغاز شده است.

وی یاد آوری کرد: همچنین در ماه مبارک رمضان مراسم افطاری برای ایتام و حامیان برای دیدار و آشنایی حامیان با ایتام تحت حمایت با حضور 500 یتیم در یکی از سالنهای شهر هشتگرد برگزار شد و ایتام با حامیان خود آشنا شدند.

شهرستان 230 هزار نفری ساوجبلاغ در غربی ترین نقطه استان تهران قرار دارد.